Ricetta carne alla genovese: ingredienti, preparazione e consigli

La carne alla genovese è un secondo piatto tipico della cucina Partenopea, un piatto delizioso preparato con pochi ingredienti, ma di prima qualità.

Carne alla genovese – Ingredienti

Le seguenti dosi sono sufficienti per 8 persone.

1,5 Kg di magatello o scamone di manzo in un pezzo solo

200 ml di olio di oliva

4 grosse cipolle bianche

2 bicchieri di vino bianco fermo

Carne alla genovese – Preparazione

Per prima cosa metti a rosolare la carne in una pentola capiente assieme all’olio d’oliva, girandola di tanto in tanto.

Nel frattempo sbuccia le cipolle e tagliale a fettine sottili. Non appena la carne sarà rosolata uniformemente, aggiungi le cipolle nella pentola e abbassa il fuoco al minimo, proseguendo la cottura con il coperchio, per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto in modo che le cipolle non brucino.

Trascorso questo tempo aggiungi il vino bianco, aggiusta di sale, mescola bene e copri nuovamente con il coperchio, quindi prosegui la cottura a fuoco bassissimo per circa 2 ore e mezza .

Terminata la cottura, lascia riposare la carne per un’ora circa, prima di tagliarla a fette e riscaldarla, per servirla assieme al suo sughetto.

Carne alla genovese – Consigli utili

Durante la cottura se la carne risulta seccarsi troppo puoi aggiungere un po’ di vino, acqua o brodo leggero di tanto in tanto, così che la carne e le cipolle non brucino.

Come da tradizione, puoi utilizzare il sughetto avanzato per condire un buon piatto di ziti, servendoli con un’abbondante spolverata di parmigiano grattugiato.