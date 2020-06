Ricetta mele cotte: ingredienti, preparazione e consigli

Le mele cotte sono una ricetta semplicissima, veloce e golosa, che si prepara con pochissimi ingredienti e in pochissimo tempo.

Esistono diverse modalità per la loro cottura, tutte molto semplici e veloci, andremo a vedere in seguito quali sono.

Questa ricetta la si prepara molto spesso a casa delle nonne, considerata un vero toccasana per la salute, apporta molte energie, vitamine, minerali, fibre, ottime da dare anche ai bambini e agli anziani che non riescono o che non vogliono mangiare. Vediamo insieme cosa occorre e come si preparano.

Mele cotte – Ingredienti

Con le seguenti dosi si ottengono 4 porzioni.

5 Mele

100 g Zucchero di canna

50 g Pinoli

1 cucchiaino Cannella in polvere

Mele cotte – Preparazione

Lavate molto bene le mele e asciugatele.

Tagliate una mela a cubetti.

Con un coltello molto affilato fate un’incisione in mezzo alle altre 4 mele in modo da togliere il torsolo.

Mettete in una ciotola la mela a cubetti, lo zucchero di canna, la cannella e i pinoli.

Mettete le mele in una pirofila da forno in piedi.

Riempite i buchi delle mele con i cubetti di mela e zucchero e quello che avanza mettetelo intorno nella pirofila.

COTTURA IN FORNO

Cuocete le mele cotte al forno per 20 minuti a 200° fino a che avranno rilasciato liquido denso e lo zucchero si sarà sciolto.

NEL MICROONDE

Bucherellate tutte le mele con la forchetta e cuocete in forno a microonde per 7 minuti a 800 watt.

Mele cotte – Consigli utili

Servite le mele ben calde, tiepide o fredde.

Potete aggiungere qualche fiocchetto di burro.

Potete aggiungere scorza di limone o amaretti sbriciolati.

Le mele cotte al forno si conservano in frigo per due o tre giorni.