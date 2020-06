Torino – Parma – Tutto sul match – Probabili formazioni dove vederla in tv o streaming

Ricomincia da Torino – Parma il campionato di Serie A, la prima delle quattro partite che fanno parte del recupero della 25a giornata del campionato, interrotto in marzo a causa del coronavirus. La gara si svolgerà ovviamente a porte chiuse preso lo stadio Grande Torino dell capoluogo piemontese, fischio d’inizio il 20 giugno alle ore 19.30.

Torino – Parma: tutto sul match

Prima della pausa “forzata” dal covid, le due squadre attraversavano due stati di forma decisamente diversi tra loro: il Torino si trovava di fronte ad una crisi profonda che ha visto i granata andare incontro ad una lunga serie di sconfitte, dove neanche il cambio di allenatore (Longo al posto di Mazzarri) ha portato fino a quel momento risultati sperati, visto che dal suo arrivo, dopo la debacle contro il Lecce per 4 a 0, sono arrivate altre 3 sconfitte contro Sampdoria, Milan e Napoli. Attualmente il Torino è al 15° posto in classifica.

Discorso diverso per il Parma, al momento 9° in graduatoria, che prima dello stop stava vivendo un campionato sostanzialmente in linea con le aspettative, dove nonostante una certa discontinuità di risultati il team di D’Aversa ha mostrato un calcio gradevole che ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate

Torino – Parma, le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D’Aversa

Torino – Parma, dove vederla in tv o streaming

La prima gara che segna il ritorno in campo della Serie A potrà essere seguita dagli abbonati della piattaforma Sky che manderà in onda il match sia per via satellitare sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), ma anche attraverso l’app SkyGo presente negli store per dispositivi Android e Apple, così da poter godersi l’incotro sul proprio smartphone o tablet, nonchè su computer.

La telecronaca verrà affidata al duo composto da Riccardo Gentile e Beppe Bergomi