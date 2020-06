Verona – Cagliari – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Verona – Cagliari riprendono il campionato sabato 20 giugno alle ore 21:45 per recuperare la sfida non disputata alla 25a giornata di Serie A. La gara vedrà l’esordio sulla panchina sarda di Walter Zenga, il quale è stato chiamato al posto di Rolando Maran per dare la scossa alla squadra, mentre il Verona va alla ricerca di punti per il sogno europeo.

Verona – Cagliari: tutto sul match

Difficilissimo poter immaginare in che stato di salute siano le due squadre visto il lunghissimo stop, ma è certo che entrambe hanno voglia di calcio e di riprendere confidenza con il terreno di gioco. In genere questa è una partita che può promettere spettacolo, bisognerà poi capire la tenuta atletica delle squadre e chi delle due avrà più benzina nelle gambe.

Il Verona vincendo si metterebbe a parità di partite ad un solo punto dal Napoli, che è 6° ed è già certo della partecipazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, quindi per gli scaligeri si spalancherebbero le porte per il sogno europeo dopo una stagione esaltante, frutto del bel gioco che ha saputo impartire Juric. Prima della sosta è arrivata la sconfitta contro la Sampdoria in trasferta per 2-1, motivo in più per ripartire forte.

Il Cagliari dal canto suo è tutto da scoprire, perchè Zenga è arrivato in Sardegna proprio pochi giorni prima dello stop del campionato e quindi non ha ancora esordito sulla panchina sarda. L’ex Uomo Ragno è stato scelto per il suo carisma e per la sua voglia di rivalsa, visto che fino ad ora da allenatore in Italia non sempre ha raccolto i risultati sperati. In tutto il periodo di lockdown ha lavorato molto sulla mente dei propri calciatori per liberarli dalla negatività in cui erano crollati nell’ultima parte di stagione, quindi sabato ci si aspetta un Cagliari pronto a lottare su ogni pallone.

Verona – Cagliari: Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro.

Verona – Cagliari: dove vederla in tv o streaming

Se volete godervi Verona-Cagliari dovete sintonizzarvi su DAZN, che trasmetterà la gara in diretta streaming. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche in tv se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app o collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La sfida Verona-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che usufruirà del supporto di Simone Tiribocchi al commento tecnico.