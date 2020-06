Alessandro Preziosi – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Alessandro Preziosi è sempre più in vista come attore del piccolo e grande schermo. Fra i più amati, l’artista ha conquistato un posto in prima fila in diversi lavori importanti. Lo ricordiamo non solo nella fiction di successo Elisa di Rivombrosa, ma anche nella serie tv I Medici.

La fiction tra l’altro ha permesso ad Alessandro Preziosi di vivere una storia d’amore con la co-protagonista, Vittoria Puccini. La rottura però è avvenuta alcuni anni più tardi l’inizio della loro relazione: “Non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa“, ha detto l’attrice tempo fa al settimanale F.

Alessandro Preziosi – Età, moglie e figli

Alessandro Preziosi nasce il 19 aprile del ’73 a Napoli, in una famiglia di avvocati. Dopo aver completato gli studi in Giurisprudenza, nel ’96 partecipa a beato tra le donne, il programma condotto da Paolo Bonolis. Da quel momento in poi lo troviamo all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, poi nella soap italiana Vivere e in Una donna per amico 2. La popolarità arriva grazie al suo ruolo del Conte Fabrizio nella fiction Elisa di Rivombrosa, che gli permette di vincere il Telegatto. L’attore decide poi di dedicarsi al teatro e sbarca al cinema con I vicerè di Roberto Faenza nel 2007. L’anno successivo lo troviamo di nuovo in tv con Il Commissario De Luca, mentre continua la sua carriera in teatro.

Alessandro Preziosi ha avuto tanti amori, alcuni più importanti di altri. La prima relazione significativa è quella con Rossella Zito, che gli permette di diventare padre per la prima volta. Nel ’95 nasce infatti il figlio Andrea Eduardo, ma la storia d’amore fra i due non dura a lungo. Nei primi anni Duemila infatti l’artista si unisce alla Puccini e nel 2006, due anni dopo l’inizio del loro rapporto, nasce la seconda figlia di Preziosi, Elena. Nel 2018 invece lo troviamo al fianco di Elettra Pierantoni, ma anche in questo caso la storia non dura a lungo. L’anno successivo infatti l’attore rivela a Verissimo di essersi fidanzato con Greta Carandini.