Antonella Elia e Pietro Delle Piane | Video ufficiale per Temptation Island

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island.

La ex gieffina del Grande Fratello Vip prende una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. La coppia dopo la crisi avuta proprio a causa del reality e di alcuni sospetti nei confronti di Pietro, decide di mettersi in gioco per testare il loro amore.

Un rapporto che va avanti ormai da un anno e quattro mesi ma che, all’interno del Grande Fratello Vip ha subito alcuni rallentamenti. Antonella Elia infatti, concorrente nella casa più spiata d’Italia ha scoperto alcune presunte mancanze di rispetto che, Pietro le avrebbe fatto con Fiore Argento.

Un gossip che ha fatto il giro di tantissimi programmi tv e che sembra ormai acqua passata. Entrambi sembrano così pronti a mettere alla prova il loro amore cercando di riconquistare la fiducia diminuita in questi mesi.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sbarcano a Temptation Island

Le voci sulla loro presunta partecipazione sono ormai sui social da diverse settimane ma solo qualche ora fa, la pagina ufficiale di Temptation Island ha deciso di mostrare il loro video che ufficializza il tutto. Un video che ha sorpreso i tantissimi fan del programma che hanno seguito la ex gieffina anche all’interno del GF Vip, e dei reality precedenti.

Antonella Elia infatti, non è ignara dal mondo del reality avendo partecipato a moltissimi di questi con il suo carattere tutto pepe e pronto a scatenare le discussioni.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia decidono così di partecipare a Temptation Island questa volta come coppia, cercando di trovare all’interno del reality la fiducia persa ma soprattutto la fedeltà che è sembrata mancare negli ultimi mesi.

La coppia infatti, sui loro profili Instagram non aveva né confermato ma neanche mentito le presunte voci in giro che li vedevano già come coppia ufficiale del programma.

Il video della partecipazione a Temptation Island Vip

Durante le ultime ore, la pagina Instagram del programma ha deciso di svelare la prima coppia che a grande stupore è stata proprio quella di Antonella Elia e Pietro Dalle Piane.

Entrambi si raccontano pronti a vivere quest’esperienza senza mancare di rispetto l’uno verso l’altro ma cercando di relazionarsi con tutti.

Una coppia che farà sicuramente scintille all’interno dei due villaggi che per ventuno giorni non potranno né vedersi né sentirsi. Cosa succederà una volta che la coppia si sarà divisa?