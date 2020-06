Calciomercato Milan – Romagnoli piace al Liverpool. Si punta allo scambio con Keita

Calciomercato Milan – Nuovo fronte di mercato per i rossoneri: su Alessio Romagnoli ci sarebbe l’interesse del Liverpool. Jurgen Klopp è alla ricerca di un grande difensore centrale da affiancare a Van Dijk e, viste le difficoltà per arrivare a Koulibaly, starebbe puntando sul centrale milanista. Romagnoli è uno dei giocatori di maggior talento nel ruolo, con ancora molti margini di miglioramento. Il club rossonero potrebbe puntare ad uno scambio.

Calciomercato Milan – Romagnoli piace al Liverpool

Se il Liverpool bussasse alla porta di Romagnoli con un’offerta importante, il Milan potrebbe far fatica a trattenere il ragazzo. Arrivato un paio di stagioni fa dalla Roma, Romagnoli si è imposto come titolare fisso in rossonero mantenendo sempre un rendimento costante e prestazioni di spessore, pure in stagioni non tra le più fortunate per il club milanista. Così gli occhi delle grandi di Europa hanno iniziato a posarsi su di lui: Klopp lo considera una possibile pedina importante da affiancare a Van Dijk. E il fascino della Kop, insieme ad unos stipendio e ad obiettivi importanti, potrebbe convincere il ragazzo.

Il Milan potrebbe essere interessato ad intavolare – oltre ad un discorso per un’importante cifra cash – anche una trattativa che preveda l’inserimento di Naby Keita. Il centrocampista, a lungo corteggiato da Klopp in passato, è considerato una possibile priorità con l’approdo di Rangnick, in un ruolo tra allenatore-manager e direttore sportivo o dell’area tecnica. Se il Liverpool fosse disposto a privarsi del centrocampista, fermato più di una volta da infortuni, allora la trattativa potrebbe andare anche in porto. Certo, siamo solo agli inizi. L’apertura del mercato è lontana – il prossimo 1 Settembre – e tanto potrebbe cambiare. Ma se in Premier League finisse anche Kessié, per il quale si registra l’interesse di Everton e Newcastle, allora le due operazioni potrebbero liberare lo spazio giusto per il clamoroso ritorno di Thiago Silva. Scenari tutti da scrivere, ma che affascinano.