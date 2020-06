Calciomercato Roma – Si cerca una soluzione per il rinnovo di Smalling

Calciomercato Roma – Il prestito di Smalling è in scadenza, e per trattenere il giocatore a Roma bisognerebbe sborsare una cifra intorno ai 20 milioni. Il prezzo del cartellino al momento è insostenibile per la situazione finanziaria dei giallorossi, e quindi bisognerebbe trovare una soluzione per cercare di abbassare il prezzo del difensore.

Fonseca ha espresso apertamente, la volontà di avere nuovamente in rosa questo giocatore, la società deve, quindi trovare un’alternativa al pagamento del riscatto. Se non si vende difficilmente si può acquistare, purtroppo la Roma ha tanta esigenza di vendere qualche pezzo pregiato e adesso è tutto in bilico.

Calciomercato Roma – Possibile rinnovo di prestito

Christopher Smalling è un difensore di nazionalità inglese, che dal 30 agosto 2019, è in prestito alla Roma dal Manchester United. Era un punto fermo della difesa dei Red Devils, con i quali ha vinto due campionati inglesi, l’Europa League nel 2017 e tanti altri trofei nazionali.

Fonseca lo volle a tutti i costi nella sua Roma, e dal settembre del 2019, è diventato il punto fermo della difesa giallorossa, per questo motivo l’allenatore vorrebbe continuare il suo rapporto di lavoro con il difensore, che non ha mai sfigurato, anzi ha messo in mostra le sue elevate qualità, mettendo a segno prestazioni illustri e ha dato fiducia ad un reparto che ad inizio stagione sembrava non funzionare.

Una soluzione per cercare di trattenere l’inglese a Roma ci sarebbe, si starebbe provando a strappare un altro prestito oneroso, abbassando l’eventuale riscatto del prossimo anno. Il Manchester, però, non vuole fare sconti, perché il calciatore ha tanto mercato ed è sicura di riuscire ad ottenere quei 18/20 milioni che ha chiesto in cambio di Smalling.

Queste cifre al momento per la società di Pallotta sono insostenibili, e il calciatore avrebbe manifestato anche lui la volontà di restare nella capitale, visto che si è inserito molto bene negli schemi dell’allenatore, ma soprattutto è affascinato dal campionato e dalla città in cui gioca.

Siamo solo agli inizi di una lunga trattativa che potrebbe avere un esito positivo, vedremo se alla fine Smalling resterà a Roma e con quale formula, la cosa principale è che la Baldini in questo momento deve trovare una soluzione che vada bene anche al Manchester United, senza gravare sulla situazione economica dei giallorossi.