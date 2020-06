Tra i rappresentanti dello Zodiaco ce ne sono alcuni che si distinguono per uno spiccato acume e per l’essere particolarmente brillanti ma chi è il segno zodiacale più intelligente? Ecco la risposta in questo articolo.

L’intelligenza

Che cos’è l’intelligenza? Difficile darne una definizione univoca. Intelligente è chi è capace di comprendere ogni aspetto delle situazioni, anche quelli non apparenti e nascosti. Vi è poi l’intelligenza emotiva, la capacità di riconoscere, di capire, di usare e di gestire consapevolmente le proprie emozioni e quelle degli altri. Intelligente è chi usa la capacità di ragionamento a favore del proprio operato, delle proprie azioni, per il bene di sé stesso e degli altri. Intelligente è chi conosce bene le conseguenze del proprio agire, chi sa adattarsi e confrontarsi con il prossimo in maniera logica e razionale.

Tutti sono intelligenti ma c’è chi usa la sua intelligenza in maniera proficua e chi invece se ne fa scudo per creare danno agli altri. Secondo la scienza l’intelligenza è determinata dal corredo genetico, dall’ambiente e dalle esperienze vissute. L’astrologia però vuole dire la sua e ci spiega chi e perché tra tutti i dodici rappresentanti dello Zodiaco è considerato il segno zodiacale più intelligente.

Astrologia e intelligenza

L’astrologia ci permette di misurare l’intelligenza dal tema natale di un individuo prendendo in considerazione la posizione di Mercurio, che è legato alla comunicazione, alla parola, alla mente, nei segni zodiacali. Altro elemento che si prende in considerazione per definire l’intelligenza di una persona è l’ascendente prevalentemente in Vergine o in Gemelli.

La posizione di Mercurio nei segni e nelle case e gli aspetti che il pianeta forma con altri pianeti a riguardo del tema di nascita forniranno precise indicazioni sull’intelligenza di una persona. Certo per avere un quadro preciso è indispensabile un’analisi attenta del tema astrale di ogni singolo individuo ma l’astrologia può anche fornirci una risposta in linea generale sul segno cui appartengono generalmente le persone più intelligenti.

Il segno zodiacale più intelligente

Chi è il segno zodiacale più intelligente? Ecco la risposta: è l’Acquario. Secondo l’astrologia infatti, è sotto il segno dell’Acquario che si trovano le persone più intelligenti, quelle capaci di comprendere e apprendere concetti, idee, azioni e argomenti con la maggiore facilità. Tra i nati del segno zodiacale dell’Acquario ci sono le persone più acute, quelle maggiormente dotate di ingegno, quelle più intuitive e perspicaci, quelle sempre pronte ad agire in maniera consapevole sotto ogni aspetti, quelle più sagaci e sveglie.

La simbologia del segno fa già presagire l’intelligenza dei nati: la metamorfosi del seme che nasce e si prepara per lo sviluppo verso l’alto. I nati dell’Acquario ovvero nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 19 febbraio sono dunque secondo le stelle le persone più intelligenti dello Zodiaco.