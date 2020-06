Davide Basolo provoca Sammy | Ex di Uomini e Donne si sente superiore

Davide Basolo torna sui social e provoca anche una volta Sammy Hassan dopo la fine della sua partecipazione a Uomini e Donne. Ex corteggiatore decide di lanciare una frecciatina al veleno al vocalist che, è stato scelto da Giovanna Abate. Quali sono state le sue parole?

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne conosciuto con il soprannome dell’Alchimista è tornato attivo sui social dopo il suo percorso all’interno del programma. Davide sceso a corteggiare Giovanna Abate durante il nuovo format del programma, è arrivato fino alla fine del suo percorso ma non è stato la scelta. Una delusione molto forte per Basolo che, fino alla fine aveva creduto di aver conquistato la tronista con i suoi modi di fare e con il suo carattere.

Davide Basolo provoca Sammy Hassan

La scelta avvenuta durante la prima settimana di Giugno, ha visto la chiusura estiva del programma di Uomini e Donne. Davide Basolo arrivato fino alla fine del suo percorso, si è dovuto scontrare con Sammy Hassan che, in fin dei conti è stato scelto da Giovanna.

La coppia infatti, si è mostrata molto unita fin da subito anche sui loro social, in particolare Instagram. Mentre Giovanna e Sammy mostrano la loro felicità e il loro amore, Davide Basolo ha confessato di doversi riprendere ancora del tutto dalla delusione inaspettata.

Durante i giorni scorsi però, Davide ha deciso nelle sue storie Instagram di lanciare una frecciatina nei confronti di Sammy Hassan e della tronista che, sembra non averlo poi capito così profondamente. L’ex corteggiatore infatti, ha cercato in tutti i modi di conquistare Giovanna senza basarsi e senza puntare sul suo fisico ma cercando di farsi conoscere per il carattere e per i modi di fare.

Questo suo atteggiamento però, sembra non essere bastato all’Abate e decide, di sottolineare quando lui si senta superiore nei confronti di Sammy.

Ex corteggiatore senza freni sui social

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Davide Basolo tornasse a parlare della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore infatti, più volte a sottolineato la sua poca voglia di tornare sull’argomento, spiegando quando lui ci stesse ancora molto male.

Nei giorni scorsi però, Davide ha deciso in modo ironico di lanciare un’affermazione palesemente riferita a Sammy. le sue parole infatti, sono state: “Puoi essere bello quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse cieco, quanta gente riusciresti ad impressionare?”