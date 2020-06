DIRETTA GOL – Bundesliga LIVE – Risultati e gol in tempo reale di tutte le partite

By

DIRETTA GOL BUNDESLIGA – Torna in campo anche oggi la Bundesliga ed alle 15:30 vi saranno ben nove partite in contemporanea per quella che è la giornata numero trentatre del campionato.

Si è già decretata la squadra vincitrice del torneo che è il Bayern Monaco che si è laureato campione di Germania con 76 punti dopo aver vinto l’ultimo match contro il Werder Brema che si è disputato quattro giorni fa. Andiamo a vedere insieme, adesso, quali saranno le partite di Bundesliga che si giocheranno oggi alle ore 15:30.

Oltre ai campioni del Bayern Monaco che si sfideranno contro il Friburgo ecco l’elenco delle altre otto partite in programma.

Colonia – Francoforte

Dusseldorf – Augusta

Herta – Leverkusen

Hoffenheim – Union Berlino

Magonza – Brema

Paderborn – Monchengladbach

Lipsia – Dortmund

Schalke – Wolfsburg

Bundesliga – Classifica

Diverse sono le situazioni in bilico nella classifica di Bundesliga in questo momento. Oltre al Bayern che si è laureato campione infatti sono sempre aperte le corse sia per la Champions League che per l’Europa League.

Attualmente infatti Leverkusen e Monchengladbach sono in lotta per il quarto posto. Sessanta punti contro cinquantanove con l’incognita Lipsia attualmente a 63 punti in classifica.

Per quanto riguarda l’Europa League invece la lotta sembra essere tra tre squadre che si contendono gli ultimi due posti: il Wolfsburg e l’Hoffeneim sono a quota 46 mentre il Friburgo è fermo a 45. In sordina prova ancora il Francoforte, a quota 41, a provare a rientrare in gioco.

Zona salvezza quasi decisa a meno di grandi colpi di scena. Il Dusseldorf, attualmente terzultimo in classifica, dista ben cinque punti dal Magonza a 34 punti in classifica mentre il Padeborn è già retrocesso ed il Werder Brema sembra ormai spacciato a 28 punti in classifica, sei distanze dalla zona salvezza.

DIRETTA GOL – Bundesliga

Alle ore 15:30 avranno inizio tutte le partite con risultati LIVE dai campi. Troverete qui sotto gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le partite di Bundesliga di oggi.

Bundesliga – Gol e Highlights

Al termine delle partite saranno inseriti qui di seguito tutti i video dei gol ed anche gli highlights di tutte le partite che si giocheranno questo pomeriggio, 20 Giugno 2020.

https://youtu.be/XwfNLdTtfZw