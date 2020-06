Enzo Capo identità rubata | Ex di Uomini e Donne chiede aiuto

Enzo Capo sembra essere finito nella bufera a causa della sua identità rubata, l’ex cavaliere di Uomini e Donne cerca infatti un disperato aiuto. Negli ultimi mesi l’ex cavaliere è stato continuamente al centro dello studio di Maria De Filippi per la fine della sua storia con Pamela Barretta.

La coppia dopo cinque mesi di relazione hanno deciso di troncare la loro relazione dopo le tantissime discussione e i motivi di incomprensione. Pamela Barretta infatti, si è lamentata dei suoi modi di fare che, la mettevano molto spesso a disagio sia come coppia che in giro con amici. Enzo invece, più volte ha sottolineato la mancanza di rispetto che la ex dama avrebbe avuto nei suoi confronti.

Alcuni balli con Armando in mezzo a gente nota infatti, avrebbero scatenato l’ira di Enzo che ha deciso di chiudere la sua storia d’amore. La causa però, non è solamente Incarnato ma sembra essere di Pamela e della sua fortissima gelosia quasi maniacale nei confronti di Capo che, lo hanno spinto a valutare la loro relazione e a chiuderla.

Enzo Capo identità rubata

La fine della relazione sembra però, non aver distrutto più di tanto la vita frenetica e di lusso che Enzo Capo ha ormai da diversi anni. Mentre Pamela ora cerca in tutti i modi di distrarsi tra amiche e lavoro, l’ex cavaliere sembra essere nel pieno del divertimento. Tra serate, aperitivi, giri di lusso e sponsorizzazioni, Enzo Capo ha dimenticato del tutto Pamela e i loro lunghi mesi di amore.

Durante la giornata di ieri però, Enzo Capo sembra aver scoperto che la sua identità gli è stata rubata per essere inserita in un app d’incontri. Come avrà reagito l’ex cavaliere e quali sono state le sue parole?

Ex cavaliere cerca un aiuto disperatamente

Enzo Capo durante la giornata di ieri è rimasto visibilmente scioccato nello scoprire che, la sua identità è stata rubata per essere inserita in un sito d’incontri. L’ex cavaliere infatti, ha ricevuto la segnalazione da un suo fan che, gli ha girato la notizia direttamente sul suo profilo Instagram.

Questo gesto riporterebbe Enzo al centro del gossip che l’hai visto protagonista fino allo scorso mese, criticato da una grande fetta dei telespettatori. L’ex cavaliere però, sul suo profilo Instagram cerca disperatamente aiuto e si rivolge a tutti i suoi follower.

Le sue parole nelle storie social hanno infatti affermato. “C’è qualcuno che ha usato la mia immagine in un sito di incontri. Per favore segnalatelo”.

Nonostante tantissimi dei suoi fan lo stiano aiutando segnalando il profilo in questione, c’è una grandissima fetta dei fan e degli utenti che amano il programma che, non credono affatto alla sua buonafede. Gli haters dell’ex cavaliere infatti, sono convinti che quello sia un profilo creato da Enzo diversi mesi fa dove, cercava incontri con diverse donne e che il tutto, sia solamente un modo per far girare ancora di più il suo nome. Cosa ne pensate?