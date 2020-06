Frasi sul sole – Le migliori di sabato 20 giugno

By

Frasi sul sole. Il sole è estate e questo mette subito il buon umore. Ti abbronza e ti rilassa trascorrendo serene giornate al mare. È il tanto desiderato sole in inverno quando siamo costretti alla pioggia. Ecco allora che la bella stagione ci omaggia del dono migliore che c’è: il sole. E poi tutto si risveglia e fiorisce con i primi raggi di sole.

I bambini possono giocare all’aperto senza problemi e il sole rafforza le ossa. Un modo per passare del tempo piacevole in compagnia degli amici. Abbiamo selezionato una serie di frasi sul sole che puoi inviare alle persone che desideri o condividere sui social così da avere uno scambio sul tema. Il sole è sempre allegria e allontana i cattivi pensieri ecco perché fa davvero bene a tutti.

Frasi sul sole – sabato 20 giugno

• Il sole muore tutte le sere rinasce ogni mattina, ci sono i momenti bui ma senza di quelli non puoi goderti quelli luminosi. (Emanuele Rizzi)

• Non scusarti mai di quello che senti nessuno può controllare quello che sente, il sole non si scusa di brillare la pioggia non si scusa di cadere, i sentimenti sono quello che sono. (Fiorenzo Bufalo)

• Mi portarono dinanzi al mare mentre all’orizzonte il sole abbracciava il mare per poi morire nelle sue acque. Mi chiesero di scrivere un pensiero, ma io rimasi in silenzio rapito da quel capolavoro disegnato da Dio. (Antonio Cuomo)

• Ballo con i miei pensieri in una giornata di sole, giro su me stesso e al diavolo che mi guarda : voglio il sole dentro di me. (Franco Rinaldi)

• Smetterà di piovere ci scorderemo di quanto sia brutto camminare con le scarpe piene d’acqua perché quando c’è il sole ci si dimentica della pioggia. (Rossella Porro)

• Se solo imparassimo a vedere il sole in ogni cosa anche le tenebre porrebbero fine al loro tetro colore. (Luce Argentea)

• Quando camminerai i miei stessi passi potrai alzare gli occhi al cielo e vedermi dagli angoli del sole fino all’infinito mare delle stelle. (Bramante poesie)