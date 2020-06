Ci sono persone che vengono definite dolci in quanto hanno un modo di fare che esprime una particolare tenerezza. Le stelle ci aiutano a scoprire il segno zodiacale più dolce di tutti: ecco chi è.

La dolcezza

Che cos’è la dolcezza? Perché una persona si definisce dolce? La dolcezza è accoglimento, comprensione, conoscenza dell’altro e di sé, umanità. Essere dolci vuol dire desiderare di far star bene un’altra persona, anche che non la conosciamo. La dolcezza è un desiderio verso l’altro, un’azione attiva, un qualcosa di involontario che si manifesta quando riusciamo a portare alla luce la nostra interiorità, una fiducia e un abbandono nei confronti del prossimo.

Dolcezza è accogliere e accudire, perdonare, è un feudo dell’amore, qualcosa di improvviso che ci attraversa, una pienezza dell’esistenza. Chi è dolce ricorda l’innocenza e l’infanzia, accetta e aiuta l’altro con i suoi difetti, le sue diversità, le sue debolezze. La dolcezza è un tratto della personalità di un individuo che può essere definita alla sua nascita. In che modo? Ce lo spiegano le stelle.

La dolcezza secondo l’astrologia

In astrologia il tratto della dolcezza alla nascita di una persona può essere previsto dalla posizione del pianeta Venere in un dato segno zodiacale: quello del Cancro. Le persone che hanno Venere in Cancro nel tema natale sono piene di sentimenti, di empatia e di premura per gli altri.

Un uomo con Venere in Cancro avrà tratti morbidi, dolci, un po’ femminili, un’affettività candida. Una donna con Venere in Cancro sarà dolce, romantica, passionale, sensibile, con un grande amore per la famiglia e per i figli. Certo sarebbe necessario, per un quadro completo, l’attenta analisi di ogni singolo individuo. L’astrologia però, può farci capire in linea di massima sotto quale dei segni zodiacali nascono le persone più dolci di tutte.

Il segno più dolce dello Zodiaco

Il segno zodiacale più dolce di tutti, ecco chi è: è quello dei Pesci. I Pesci rappresentano il dodicesimo e ultimo dei rappresentanti zodiacali, sono un segno mobile d’Acqua governato da Nettuno con Venere in esaltazione, Mercurio in esilio e caduta. Il Sole entra nel segno dei Pesci nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

Il tratto caratteristico della personalità dei nati sotto il segno dei Pesci è proprio quello della dolcezza. I nati dei Pesci sono dolci, empatici, si immedesimano con le sofferenze degli altri e sono pronti ad aiutarli in ogni occasione. I nati dei Pesci sono sensibili, portati per l’amore e il romanticismo, sanno entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli, hanno spirito di sacrificio e di abnegazione. I nati del segno zodiacale dei Pesci hanno una forte sensibilità che li porta a vivere in maniera molto intensa.