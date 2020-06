In arrivo FIFA 21, ecco lo spettacolare trailer e la data di uscita, anche per Playstation 5 e Xbox X – VIDEO

Si avvicina sempre di più l’appuntamento per appassionati di calcio e videogames, che stanno contando i giorni per poter acquistare un nuovo capitolo della serie FIFA, che assieme alla concorrenza di Konami con la serie Pro Evolution Soccer, rappresenta il massimo esponente della simulazione calcistica.

Annuncio e trailer

FIFA 21 è stato annunciato nell’ultimo Ea Play, dove è stato presentato con numerose featurse, come un rinnovato motore grafico, nuove movenze e una modalità FUT che si annuncia ulteriormente migliorata. EA Sports ha reso disponibile uno spettacolare trailer atteraverso i propri canali ufficiali:

Data di uscita

La software house ha annunciato che l’uscita del titolo è prevista per il prossimo 9 ottobre per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, confermati tre giorni di early access in caso di acquisto delle Champions e Ultimate Edition (questa potrà essere pre ordinata fino al prossimo 14 agosto) oltre ad ovviamente a bonus in-game esclusivi.

Nei prossimi mesi verrà comunicata la data di uscita anche per le console di prossima generazione, come Playstation 5 e Xbox X series, queste ultime che dovrebbero essere disponibili a partire dalla fine dell’anno.