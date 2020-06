Martina Nasoni la verità su Daniele | Ex di Uomini e Donne ha mentito

Martina Nasoni spiega le cose come stanno con Daniele Dal Moro e racconta la verità sulla loro presunta relazione. La ex gieffina decide di spiegare alle sue fan su Instagram quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Martina e Daniele sono ancora legati?

La storia d’amore tra Martina e Daniele Dal Moro risale alla loro partecipazione al Grande Fratello nel quale, entrambi dopo diversi mesi all’interno della stessa casa più spiata d’Italia hanno confessato di provare un forte sentimento l’uno per l’altro.

La coppia però, sembra non essere durata tantissimo, Martina infatti ha più volte spiegato che Daniele l’avrebbe lasciata poco prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. Le cose da parte di entrambi sembravano non andare già tempo prima ma la ex gieffina sembrava pronta a risolvere ogni problema a differenza dell’ex tronista che, ha preso la decisione di salire sul trono.

Martina Nasoni e la verità su Daniele

Il percorso di Daniele a Uomini e Donne è stato relativamente brave a causa della quarantena e della chiusura obbligatoria del programma per diversi mesi. La pandemia causata dal Covid-19 ha messo in ginocchio l’intera Italia e così anche moltissimi programmi Mediaset hanno dovuto fermarsi per un periodo.

Il trono di Daniele Dal Moro però, è quello che più ne ha risentito visto il suo il suo arrivo proprio qualche mese prima dell’epidemia. Proprio per questo, non è stato possibile per gli autori di Uomini e Donne portare il tronista a una scelta tra le corteggiatrici appena conosciute.

L’abbandono da Uomini e Donne da parte di Daniele però, è stato visto sui social come un ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Martina Nasoni che, dopo i tantissimi messaggi ha deciso di raccontare la verità su di loro.

Ex gieffina rivela tutto su Daniele Dal Moro

Martina Nasoni durante la giornata di ieri, non ha perso tempo e ha sottolineato quanto parlare di Daniele non sia tra i suoi piani principali. La ex gieffina infatti, ha deciso di raccontare la verità dopo i tantissimi messaggi ricevuti che, iniziavano a stancarla.

La Nasoni ha così affermato: “Io e Dani non stiamo insieme. Ci vogliamo bene, perché ne abbiamo vissute tante, abbiamo litigato tante volte, però non stiamo insieme. Siamo uno l’opposto dell’altra, quindi vi chiedo di rispettare questa cosa. Non vi chiedo di capirla, ma vi chiedo di rispettarla. Per sdrammatizzare i video di prima, speriamo che Dio mi mandi presto un fidanzato, così vi potrete sfogare proprio per bene!”.

Questo metterebbe a tacere le tantissime insinuazioni lanciate sul suo conto e il ritorno di fiamma con Daniele che, sembra impossibile.