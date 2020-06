Oroscopo Branko – domani domenica 21 giugno 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 21 giugno 2020. Come concluderanno la settima agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali dedicate a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani domenica 21 giugno 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko, domani ci sarà il solstizio d’estate: finalmente potrai mettere mano ai tuoi affari con maggiore concretezza. Le stelle ti invitano a mettere da parte la riconcorsa ai piccoli guadagni per dedicarti a progetti più significativi.

Oroscopo Branko domani domenica 21 giugno 2020: Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, domani sarà una domenica piuttosto sottotono. Il solstizio d’estate sarà seguito da una fase lunare un po’ problematica: cerca di usare la massima cautela nei rapporti con gli altri!

Oroscopo Branko domani domenica 21 giugno 2020: Acquario

Domani, come spiega Branko, ci sarà il solstizio d’estate e Mercurio sarà in aspetto favorevole. Il pianeta degli affari ti sosterrà sul lavoro, soprattutto se vorrai cercare un nuovo impiego o se vorrai fare uno scatto in avanti di carriera.

Oroscopo Branko domani domenica 21 giugno 2020: Pesci

Dopo alcuni giorni un po’ faticosi, finalmente ti aspetta una domenica più tranquilla. Il suggerimento di Branko per domani è di lasciar passare la giornata e di affrontare le questioni rimaste in sospeso, riprendere in mano i tuoi progetti una volta passato il solstizio.