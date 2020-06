Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 21 giugno 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 21 giugno 2020. Con quale umore concluderanno la settimana gli ultimi 4 segni zodiacali? Maggiore serenità per il Sagittario, il Capricorno non deve isolarsi troppo. Rapporti al top per l’Acquario, mentre i Pesci ritrovano un po’ di tranquillità. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 21 giugno 2020: Sagittario

Ti lasci alle spalle un periodo molto pesante e, a poco a poco, ritrovi serenità. Il lockdown di marzo e aprile ha messo a dura prova i tuoi nervi, ma alla fine ce l’hai fatta! Ti rimangono ancora delle insicurezze riguardo al lavoro: forse dovrai ricominciare tutto da capo oppure dovrai mettere mano a un nuovo progetto, fatto sta che non hai ancora le idee completamente chiare. Nel frattempo, qualcuno, però, si è potuto togliere una piccola soddisfazione, perché pare proprio che non tutti siano riusciti a fare le cose che hai fatto tu!

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 21 giugno 2020: Capricorno

Come raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovrai sforzarti di non chiuderti troppo in te stesso. Tu sei un tipo che ha bisogno, ogni tanto, di isolarsi per riflettere un po’. Inoltre, selezioni con molta cura gli amici da frequentare, perché vuoi uscire solo se hai vicino persone davvero valide e che non siano noiose. Non accontentarsi va bene, me cerca di non creare il vuoto intorno a te!

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 21 giugno 2020: Acquario

Domani, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, le relazioni interpersonali andranno a gonfie vele! L’ideale, poi, sarebbe avere al tuo fianco una persona in grado condividere i cambiamenti che stai vivendo, i progetti che hai in mente in questo periodo. Perché tu sei una persona che deve avere accanto a sé qualcuno capace di amarti e, nello steso tempo, di sostenerti nel tuo lavoro. Amore e progetti, nella tua vita, devono andare per forza di cose a braccetto.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 21 giugno 2020: Pesci

Si prospetta una domenica più tranquilla, dopo un paio di giorni davvero molto complicati. In amore, come suggerisce Paolo Fox, dovresti evitare di prendere decisioni drastiche o di fare gesti plateali, perché te ne pentiresti poco dopo. Cerca di tenere a freno la tua enorme emotività e la voglia che hai di fare polemica. In agosto ti aspetta un periodo migliore per ciò che concerne i sentimenti, ma un tuo comportamento sbagliato potrebbe vanificare ogni possibilità di recupero. Sul lavoro sono in arrivo conferme importanti fra giugno e luglio.