Ricetta passatelli in brodo: ingredienti, preparazione e consigli

L’Emilia Romagna è la culla della buona cucina e di preparazioni fatte a mano, specialmente la pasta fresca all’uovo.

Oggi vi proponiamo un altro primo piatto tipico di questa regione, stiamo parlando dei passatelli in brodo. Si tratta di una pasta particolare realizzata con uova, pangrattato e Parmigiano. Sicuramente con l’avanzare dell’estate questo piatto non sarà molto adatto, ma prima che si vada in estate inoltrata abbiamo deciso comunque di proporla, dato che è un piatto che si potrebbe tranquillamente mangiare tutto l’anno, magari non consumati bollenti, ma tiepidi.

Passatelli in brodo – Ingredienti

Le dosi suggerite sono sufficienti per 4 porzioni.

Uova (3 circa) 170 g

Pangrattato 120 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 120 g

Scorza di limone ½

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Brodo di carne 1 l

Passatelli in brodo – Preparazione

Per preparare i passatelli cominciate mettendo sul fuoco un buon brodo di carne. Mentre cuoce dedicatevi all’impasto, quindi grattugiate la scorza di limone, facendo attenzione a non prelevare anche la parte bianca che è amara, e tenetela da parte.

Fate lo stesso con le uova che avrete rotto e battuto per pochi istanti in un recipiente insieme a un pizzico di sale. In una ciotola più grande versate il pangrattato e il Parmigiano grattugiato.

Unite anche la scorza di limone, aromatizzate con la noce moscata grattugiata e infine versate le uova.

Amalgamate gli ingredienti aiutandovi con una spatola, o a mano se preferite, e lavorate fino ad ottenere un panetto elastico e compatto. Se dovesse risultare troppo asciutto aggiungete pochissimo brodo, altrimenti se fosse troppo morbido ancora un po’ di pangrattato.

Avvolgete il panetto nella pellicola lasciandolo riposare almeno 2 ore a temperatura ambiente. Questo servirà a rendere il composto più compatto e a evitare che i passatelli si sfaldino in cottura.

Trascorso il tempo di riposo, inserite l’impasto in uno schiacciapatate a fori larghi e schiacciatelo direttamente nel brodo a bollore. Utilizzate la lama di un coltello per tagliare i passatelli a una lunghezza di circa 4 cm.

Cuocete i passatelli e, non appena verranno a galla, trasferiteli in un piatto da portata.

Servite i passatelli in brodo guarnendo con un po’ di Parmigiano grattugiato e del pepe nero macinato al momento.

Passatelli in brodo – Consigli utili

Potete conservare l’impasto dei passatelli per un giorno al massimo, tenendolo in frigorifero ben sigillato con pellicola. Potete anche conservarli da cotti, tuttavia perderanno di consistenza.

Potete gustare i passatelli anche asciutti, magari nel periodo estivo, con dei sughetti veloci come un pesto di zucchine o uno sfizioso ragù.