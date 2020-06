Torino – Parma, è di Nicolas Nkoulou la prima rete del Toro: il difensore si inginocchia e omaggia George Floyd

E’ di Nicolas Nkoulou la prima rete in Serie A dopo il lungo stop dovuto al Covid-19 che ha fermato per alcuni mesi il campionato italiano così come quelli del resto del mondo: il teatro è lo stadio Grande Torino, la gara è Torino – Parma: al minuto 15 del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo il più lesto ad arrivare sul cross è proprio il difensore in maglia 33 che porta in vantaggio i granata.

L’omaggio a George Floyd

Pochi instanti dopo la rete, il difensore camerunense ha scelto di esultare inginocchiandosi, molto probabilmente una sorta di omaggio verso George Floyd, l’oramai noto buttafuori americano che è stato ucciso dalla polizia locale, episodio che ha scatenato numerose proteste in tutto il mondo, tanto da creare il movimento Black Lives Matter.

Reazioni simili anche da altre parti del mondo, con “esultanze” simili in Bundesliga e tutta la squadra del Liverpool, in Inghilterra.