Atalanta – Sassuolo – Ultime dai campi – Infortunati – Squalificati- Pronostico

Atalanta – Sassuolo si sfidano questo pomeriggio alle ore 19:30, la gara è valida per il recupero della 25° giornata. Le due squadre vogliono i 3 punti per ripartire alla grande e per centrare i propri obiettivi.

Atalanta – Sassuolo – Le ultime dai campi

Qui Atalanta: Gasperini si affiderà ai suoi fedelissimi. Il modula sarà lo stesso di sempre, vale a dire il solito 3-4-1-2 del tecnico della dea, a porta ci sarà Gollini, con Palomino, Toloi e Caldara in difesa, i soliti Gosens e Hateboer sulle fasce con De Roon e Freuler al centro. In attacco il Papu Gomez, alle spalle di Ilicic e Zapata.

Qui Sassuolo: De Zerbi dovrà fare a meno dell’infortunato Romagna, ma il suo schema tattico non cambierà, 4-2-3-1 per gli emiliani, con Consigli a difesa della sua porta, Tolian, G.Ferrari, Marlon e Kyriakopoulos in difesa, Locatelli ed Obiang sulla mediana, Berardi, Djuricic e Boga alle spalle dell’unica punta rappresentata da Caputo. Il Sassuolo non ha mai vinto contro i bergamaschi, e vorrebbero farlo oggi.

Atalanta – Sassuolo – Squalificati ed infortunati

Gasperini ha tutta la rosa a disposizione, ed ha solo due giocatori diffidati, si tratta di Palomino e Pasalic

De Zerbi dovrà fare a meno solo di Romagna, che si è infortunato nell’ultima partita di marzo, per il resto può contare su tutti i suoi uomini.

Atalanta – Sassuolo – Il pronostico

Il lungo stop condizionerà sicuramente le due squadre, ma i bergamaschi prima della sospensione avevano un ruotino di marcia migliore rispetto agli emiliani, per questo motivo crediamo che l’Atalanta può vincere nuovamente questo match, e consigliamo la giocata sul segno 1+Over 2,5.