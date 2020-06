Bologna – Juventus – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Bologna – Juventus: tutto sul match

Il Bologna ha vissuto un inizio di stagione caratterizzato dalla malattia del tecnico Mihajlovic: la leucemia ha colpito l’allenatore serbo che pochi giorni fa ha dichiarato che il peggio dovrebbe essere passato. Il Bologna gli ha proposto il rinnovo di contratto, prontamente sottoscritto. Con questa sicurezza il club prova a programmare un futuro con ambizioni superiori alla salvezza o alla metà classifica. Nel frattempo la crescita passa dalla valorizzazione dei giovani di talento come Orsolini. Il 10° posto a 34 punti è già un ottimo risultato: i ragazzi di Miha hanno voglia di fare ancora di più e riprendere contro la Juventus crea sicuramente stimoli ulteriori.

La Juventus è sempre obbligata a vincere lo Scudetto, e quest’anno dopo le sconfitte in Supercoppa Italiana, e solo pochi giorni fa in Coppa Italia contro il Napoli, lo sembra essere ancora di più. Sarri deve portare “la barca in porto” conquistando la vittoria in campionato, e lo deve fare guardandosi da una Lazio che sembrava davvero in forma al momento della sospensione. Deve farlo anche senza diversi infortunati: Demiral non si è ancora ripreso del tutto dalla rottura del crociato, mentre dalla finale di Coppa Italia sono usciti infortunati Khedira e, più gravemente, Alex Sandro. Lo stato di forma un po’ approssimativo confermato dal tecnico nelle interviste dopo la finale di Coppa Italia preoccupa un po’ i tifosi bianconeri: come andrà con le gare ogni tre giorni fino ad agosto inoltrato?

Bologna – Juventus: Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Cuadrado; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa.

Bologna – Juventus dove vederla in tv o streaming

Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta Streaming sulle piattaforme di streaming legate all’emittente satellitare. Gli abbonati Sky potranno godersi la partita anche su Sky Go da dispositivi mobili (tablet e smartphone, ndr) oppure dal computer (pc o notebook) attraverso l’applicazione dedicata. Lecce-Milan è visibile anche per gli abbonati a Now TV, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere i contenuti della piattaforma satellitare con un tipo di abbonamento leggermente diverso per possibilità e prezzi.

