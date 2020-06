By

Le combinazioni planetarie possono influenzare l’aspetto fisico e definire zodiacalmente quali segni sono propensi o meno all’avvenenza. In questo articolo faremo una classifica dei segni zodiacali dal più bello al più brutto.

Stelle e aspetto fisico

Le stelle possono influenzare l’aspetto fisico? Secondo l’astrologia sì. L’ascendente definisce l’aspetto esteriore insieme alla posizione del Sole, della Luna e di Venere al momento della nascita, per quanto riguarda il tema natale di un individuo. Una donna che presenta questi elementi in segni femminili sarà intuitivamente molto più femminile di una che ha gli stessi elementi in segni maschili.

La concentrazione dei pianeti in un segno modifica l’aspetto fisico così come l’animale simbolico rappresentativo di ogni segno conferisce al nato i suoi stessi tratti. Ariete e Toro potranno avere fattezze bovine, Sagittario fattezze cavalline con denti pronunciati e viso allungato. Anche la latitudine influenza l’aspetto fisico, questo per ragioni genetiche.

Le analisi di ogni rappresentante dello Zodiaco in merito all’aspetto fisico possono confluire in linea generale in una classifica dei segni zodiacali dal più bello al più brutto. Scopriamo insieme questa lista.

I segni zodiacali dal più bello al più brutto: classifica

Classifica dei segni zodiacali dal più bello al più brutto: