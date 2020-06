DIRETTA STREAMING Atalanta-Sassuolo – Risultato LIVE, Gol ed Highlights

By

Atalanta-Sassuolo è il terzo recupero della 25a giornata di Serie A, che andrà in scena tra pochissimo, esattamente alle ore 19:30. I padroni di casa vanno alla ricerca di altri punti preziosi per tentare ci centrare anche quest’anno l’obiettivo Champions, senza dimenticare che nell’edizione in corso dovranno disputare i quarti di finale. Gli ospiti invece occupano una posizione di classifica tranquilla e proprio prima dello stop sono ritornati al successo.

L’andata è stata tutta a favore dei bergamaschi che si sono imposti sul Sassuolo per 4-1, grazie alla doppietta di Gomez, le reti di Gosens e Zapata, mentre per i neroverdi il gol della bandiera è stato siglato da Defrel. Anche nella gara di oggi l’Atalanta parte con i favori del pronostico.

Atalanta-Sassuolo – Dove vedere in tv e streaming

Atalanta-Sassuolo, sarà visibile in diretta televisiva su Sky, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Il match Atalanta-Sassuolo potrà essere visto da tifosi e appassionati anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go.

Nel caso in cui non siate abbonati abbiamo inserito proprio qui di seguito il livematch di Atalanta-Sassuolo così da non perdervi nemmeno un’azione della partita.