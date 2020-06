DIRETTA STREAMING – Inter-Sampdoria – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Inter-Sampdoria – Alle ore 21:45 andrà in scena l’ultimo dei quattro recuperi di serie A. Scendono in campo Inter e Sampdoria che dovevano giocare a fine Febbraio. I nerazzurri hanno l’opportunità di andare, con una vittoria, a meno 6 dalla vetta occupata attualmente dalla Juventus, ed a meno 5 dalla seconda in classifica: la Lazio.

Non sarà sicuramente semplice raggiungere questa vittoria dato che la Sampdoria ha necessità di fare bottino pieno per allontanarsi dalla zona retrocessione che al momento dista solamente un punto.

Inter-Sampdoria – DIRETTA STREAMING

Così come tutte le partite di Serie A, anche Inter-Sampdoria andrà trasmessa in diretta streaming. Il match infatti si potrà vedere su Sky ma oltre che in televisione potrete utilizzare l’app di SkyGo ma anche l’app di NowTv. Nel caso in cui non siate ancora abbonati avrete la possibilità di farlo a prezzi ridotti.

Resta il fatto che, così come per tutte le partite di Serie A, su Giornal.it trovate sempre il livematch della gara. Proprio qui sotto trovate infatti tutte le informazioni in tempo reale sulla partita Inter-Sampdoria.