Esultanza Lukaku – Anche l’attaccante omaggia Floyd durante Inter – Sampdoria – VIDEO

Anche Romelu Lukaku omaggia George Floyd dopo la rete realizzata dopo pochi minuti in un San Siro ovviamente a porte chiuse, nella sfida serale contro la Sampdoria, in quello che è il ritorno in campo in Serie A dei nerazzuri .

I ragazzi di Conte hanno subito imposto il proprio gioco sui blucerchiati, tanto da trovare quasi subito il vantaggio con una rete del centravanti belga, che come fatto da Nkoulou di recente, decide di esultare inginocchiandosi e mostrando il pugno chiuso, per omaggiare il buttafuori soffocato dalla polizia a Minneapolis: