Fabrizio Lucci – Chi è il compagno di Vittoria Puccini

Fabrizio Lucci è il compagno storico di Vittoria Puccini, attrice di acclarata fama. Anche lui fa parte del mondo dello spettacolo, ma in qualità di direttore della fotografia. Ha lavorato in diversi progetti e il suo debutto è avvenuto negli anni Novanta grazie a Dio vede e provvede.

Fra i lavori più importanti di Fabrizio Lucci troviamo anche la popolare fiction Don Matteo e Immaturi. Le informazioni private sul suo conto però sono lacunose: non ama molto i social e la compagna ne parla solo in alcune occasioni.

Fabrizio Lucci – Il compagno di Vittoria Puccini

Fabrizio Lucci ha fatto perdere la testa all’artista: dopo aver terminato la sua storia d’amore con Alessandro Preziosi, la Puccini ha trovato nel direttore di fotografia il suo Principe Azzurro. I due però non hanno ancora deciso di fare il grande passo: “Non ci ho mai pensato“, ha detto lei a Verissimo qualche tempo fa, “ho sempre sentito la maternità, il matrimonio non è mai stato il mio sogno. Non lo escludo. A volte ci si convince che una cosa non fa per te e poi scopri il contrario. Io sono sempre pronto a cambiare idea. Vedremo. Se avremo voglia di farlo, lo faremo“.

L’ingresso di Fabrizio Lucci nella vita dell’attrice ha permesso a quest’ultima di scoprire che cosa vuol dire davvero amare. “Con lui ho capito che l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un inevitabile dolore“, ha detto ancora a Silvia Toffanin, “ma è anche costruzione quotidiana che ti fa durare nel tempo, complicità, gelato condiviso sul divano guardando una serie, complicazioni da eliminare, sovrastrutture da cancellare, semplicità da ritrovare“. I due si sono conosciuti tra l’altro sul set di Anna Karenina, la fiction che ha visto l’attrice nel ruolo di protagonista. La passione da allora non è mai mancata, così l’esserci l’uno per l’altra. Si considerano simili, appassionati sul lavoro, amanti della cucina e in grado di muoversi senza aver bisogno di parlare.