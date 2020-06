Filippo Bisciglia perdono ricevuto | Maria De Filippi dal cuore buono

Filippo Bisciglia oltre a lasciarsi andare durante l’intervista a TvBlog raccontato di Temptation Island, ha voluto anche sottolineare il perdono ricevuto da Maria De Filippi.

Durante Amici Celebrities Filippo Bisciglia ha avuto una piccola discussione con la conduttrice proprio durante una diretta del programma. Tra di loro infatti, c’è stata una piccola incomprensione diventata ancora più grande per una risposta data proprio dallo stesso Filippo.

I social in quel periodo infatti, sono impazziti al pensiero che a causa di quella lite avuta in diretta Canale 5, Filippo non avesse più la possibilità di poter partecipare come conduttore a Temptetion Island Vip, programma ideato dalla stessa Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia racconta il perdono ricevuto

Durante l’intervista avuta con TvBlog, Filippo ha voluto raccontare anche in che rapporti si trova ora con Maria De Filippi. La conduttrice infatti, ha sempre avuto un carattere molto forte ma allo stesso tempo molto comprensivo. Il suo nervosismo avuto durante la serata con Bisciglia ha così lasciato i fan del programma e di entrambi i conduttori senza parole.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato uno scontro e un “muso duro” da parte di Maria De Filippi nei confronti di Filippo proprio per i suoi modi di fare sempre pazienti e pacifici.

Da quel momento per l’intero resto dell’anno la paura di non vedere Filippo alla guida di Temptation Island ha lasciato i fan molto in dubbio fino alle scorse settimane.

Durante l’intervista però, Filippo ha voluto raccontare in che rapporti si trova ora con Maria De Filippi, sorprendendo tutti i suoi fan. Quali sono state le sue parole?

Conduttore e le parole su Maria De Filippi

Filippo Bisciglia non ha perso occasione per raccontare in che rapporti è tutt’ora con Maria De Filippi, lasciando tutti i suoi fan molto sorpresi per le parole spese. Il conduttore ha così affermato che: “E’ finita subito lì, ci siamo chiariti. E’ come se due persone che si conoscono discutono, al tavolino di un bar, di una cosa accaduta. E’ stato un momento vero. Più vero di così, non c’è! Maria e la produzione di Amici sono stati bravi a non nascondere nulla e a mandarlo in onda ugualmente, senza timori, anche se era un programma registrato. E’ stato giusto così. La verità non si nasconde. Mi è dispiaciuto tanto, eh, pure a Maria è dispiaciuto… Ma è come se due amici che si conoscono discutono. La cosa bella è che andato in onda tutto”.

Le parole di Filippo hanno così rassicurato tutti e messo fine ai tantissimi dubbi sul rapporto che il conduttore ha con Maria De Filippi.