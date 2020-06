Filippo Bisciglia svela le coppie | Temptation Island senza segreti

Filippo Bisciglia svela alcuni retroscena delle coppie e racconta cosa sta succedendo durante le registrazioni di Temptation Island. Il conduttore del reality si mostra pronto al classico e famigerato falò di confronto che fa sempre tremare le coppie.

Nonostante i programmi siano rallentati a causa del Codiv-19 e di tutte le nuove normative da rispettare tra persone, Temptation Island è pronto a riempire e caratterizzare l’estate 2020. Filippo Bisciglia si lascia andare e racconta alcuni retroscena e anticipazioni di quello che succederà all’interno dei due villaggi. Quali novità ci aspettano?

Filippo Bisciglia svela le coppie

Il conduttore del reality firmato Mediaset ha rilasciato alcune anticipazioni direttamente al portale TvBlog, spiegando così quello che pensa delle coppie e del format. Le prime due coppie a partecipare a Temptation Island sono state già svelate: Antonella Elia con il suo fidanzato Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso.

Bisciglia ha spiegato come si stanno organizzando a causa delle normative dovute al Codiv-19 e quali saranno i grandi cambiamenti: “Stiamo studiando… Ho già visto che, in pentola, stanno bollendo tante cose e siamo solo al secondo giorno di registrazione! Dobbiamo aspettarci un’edizione davvero focosa! Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, ci saranno coppie davvero differenti. Alcune sono più grandi di età, hanno motivazioni differenti, ci sono differenze di età notevoli, quasi tutti hanno avuto figli da relazioni precedenti e sono molto, molto, molto svegli. Svegli! Svegli!”.

Anticipazioni su Temptation Island

Il conduttore Filippo Bisciglia ha poi svelato alcuni dettagli importanti riguardanti le coppie che parteciperanno al programma: “E’ un’edizione speciale. Per la prima volta, ci sono coppie composte da personaggi famosi e coppie composte da persone comuni. Fino ad ora, le coppie vip sono Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Per me, non cambierà assolutamente nulla. Non mi sto rapportando a personaggi famosi o a persone comuni. Io sto parlando della loro storia d’amore, chiunque essi siano”.

L’ex gieffino ha voluto così concludere: “Per me, al falò, sono tutti uguali. Al falò, si parla di storie d’amore e di relazioni. Per me, quindi, non cambierà assolutamente nulla. Mi rapporterò a loro come ho sempre fatto con gli altri ragazzi. E’ una cosa che non mi inibisce. Per me sarà la stessa cosa”.

Chi saranno le altre coppie con una grande differenza di età?

Starà parlando di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che ormai da diverse settimane sembrano essere degli ottimi candidati?