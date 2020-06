Fiorentina – Brescia – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Fiorentina – Brescia: tutto sul match

Fiorentina e Brescia hanno vissuto una prima parte di stagione simile: deludente. Entrambe hanno visto esonerare i propri allenatori – le rondinelle addirittura due – e la sensazione è che si lavori maggiormente già al futuro piuttosto che al presente.

La Fiorentina deve stare ancora attenta alla classifica. L’avvento di Iachini, subentrato nello scorso dicembre a Montella, ha portato a Firenze una ventata di freschezza. Soprattutto tanta attenzione difensiva che ha consentito alla squadra di ritrovare gli equilibri. L’assenza di Ribery, infortunatosi gravemente dopo poche partite, si è sentita. Ed ora l’attesa è tutta per lui. Al momento della sospensione la Viola arrivava da tre risultati utili consecutivi. Occupa la 13esima posizione in classifica con 30 punti: dista 5 punti dal Lecce terzultimo, e 9 dal Napoli, che occupa la sesta posizione. Cerca un finale di stagione che l’avvicini alle posizioni UEFA più che a quelle a rischio.

Il Brescia sembra invece ormai condannato alla Serie B. Non solo per la classifica molto deficitaria (ultimo a 16 punti), ma anche per la gestione cervellotica di Cellino che ha prima esonerato Corini per preferirgli Grosso. Poi cacciato quest’ultimo per far ritornare Corini. Poi, infine, di nuovo esonerato il bresciano per chiamare Diego Lopez, sua vecchia conoscenza da Cagliari. Poi la grana Balotelli: i rapporti sono ai minimi termini e il giocatore è fuori rosa. Nei giorni scorsi s’è aggiunto l’infortunio di Tonali. Un Brescia già in emergenza si presenta a Firenze con la forza della disperazione.

Fiorentina – Brescia: Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Ayé.

Fiorentina – Brescia dove vederla in tv o streaming

Fiorentina-Brescia sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta Streaming sulle piattaforme di streaming legate all’emittente satellitare. Gli abbonati Sky potranno godersi la partita anche su Sky Go da dispositivi mobili (tablet e smartphone, ndr) oppure dal computer (pc o notebook) attraverso l’applicazione dedicata. Lecce-Milan è visibile anche per gli abbonati a Now TV, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere i contenuti della piattaforma satellitare con un tipo di abbonamento leggermente diverso per possibilità e prezzi.

