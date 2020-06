Frasi del buongiorno – Le migliori di domenica – 21 giugno

Frasi del buongiorno. Oggi è davvero un buongiorno speciale perché inizia l’estate e il buonumore non deve mancare: è un nuovo giorno che preannuncia piacevoli momenti di condivisione…. il buongiorno è quel gesto che li racchiude. Condividi con chi desideri una frase perché questa giornata possa iniziare in modo sereno e piacevole.

Attraverso la condivisone sui social si può creare anche una conversazione sull’argomento e quindi interagire con i tuoi amici virtuali. Un messaggio del buongiorno potrebbe non essere semplice da scrivere e allora selezionalo tra quelli qui proposti. Puoi trovarne diversi e tra questi ci sarà sicuramente quello che meglio si avvicina a ciò che stavi cercando.

Frasi del buongiorno – Domenica – 21 giugno

• Ogni mattina una nuova giornata intera che riceviamo, non vi è nulla di troppo e nulla di non abbastanza, nulla di differente nulla di inutile: è un capolavoro. (Madeleine Delbrel)

• Al mattino l’uccello inventano 1000 canti uno per ogni riflesso della loro gola illuminata dall’alba. (FAbrizio Caramagna)

• mattine in cui il cielo è sorprendentemente unito e non c’è un solo azzurro non solo sorriso che non sia appoggiato nel punto giusto. (Fabrizio Caramagna)

• Il momento in cui ci si sveglia e il più bello delle 24 ore, non importa quanto triste o stacco ci si possa sentire si possiede la certezza che durante il giorno che si trova davanti a noi qualsiasi cosa può accadere appunto il fatto che non sia sempre così non importa un bel niente la possibilità è sempre lì (Monica Baldwin)

• Chissà perché la notte come la gomma è di un’infinita elasticità e morbidezza mentre il mattino è così spietatamente affilato.

• Il cervello è un organo favoloso, comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entro in ufficio. (Robert Frost)