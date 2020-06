Jane Alexander – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Jane Alexander è riuscita a farsi notare dal pubblico italiano grazie al suo perfido ruolo in Elisa di Rivombrosa. La fiction le ha permesso di diventare popolare, anche se per riuscire ad entrare nel cast ha dovuto ‘sconfiggere’ Irene Ferri e Vanessa Gravina, fra le altre. “Il giorno che mi sono presentata sul set per sostenere il provino“, ha detto a DiLei, “mi sono accorta di essere la più sconosciuta […]. Non mi truccarono, la parrucca non era fermata per bene, non avevo le scarpe giuste […]. Passo per il parcheggio e mi imbatto in Alessandro Preziosi, che aveva appena finito il suo provino a tantissima gente. Lui mi ferma e mi dice ‘Io non so chi tu sia, ma voglio fare il provino con te‘”.

Questa parentesi televisiva ha permesso a Jane Alexander di entrare anche nella Casa del GF Vip nel 2018. In questo contesto ha parlato molto di sè, dei problemi con l’alcool e ha trovato persino l’amore. Ha lasciato il fidanzato precedente e si è gettata fra le braccia di un modello, anche se fra i due in realtà la storia d’amore non è durata a lungo.

Jane Alexander – Età, marito e figli

Jane Alexander nasce a Watford il 28 dicembre del ’72 all’interno di una famiglia nobile anglo-irlandese. Si trasferisce presto a Roma con la famiglia e inizia a vivere nel mondo dello spettacolo fin da piccolissima, grazie al lavoro di doppiatore dei genitori. A 16 anni però inizia anche la carriera come modella, mentre il suod ebutto sul grande schermo avviene nel ’93 grazie a Le donne non vogliono più di Pino Quartullo. Due anni più tardi la troviamo ne L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, mentre il debutto in tv avviene nel 2001 grazie alla conduzione di Coming Soon Television.

Durante la sua esperienza gieffina, Jane Alexander inizia a mettere in dubbio il suo amore per Gianmarco Amicarelli. Decide alla fine di lasciarlo dopo aver compreso di provare qualcosa per il concorrente e modello Elia Fongaro, con cui inizia un’intensa storia d’amore. La relazione però finisce in tempo record e l’attrice decide di tornare fra le braccia del suo ex. Nella sua vita invece ha avuto un solo marito, Christian Schiozzi, che le ha dato la possibilità di diventare madre di Damiano (2003).