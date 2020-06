Kaspar Capparoni – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Kaspar Capparoni non ha bisogno di presentazioni: negli anni è riuscito a farsi conoscere grazie a vari lavori destinati alla tv. Il pubblico lo ricorda con affetto anche per la fiction Elisa di Rivombrosa, così come per Le tre rose di Eva. Amante della natura e dalla personalità decisa, durante l’Isola dei famosi si è legato molto a Stefano Bettarini riuscendo a farsi odiare dal resto del gruppo.

Nonostante abbia oltrepassato i 50 anni, Kaspar Capparoni continua a mantenere un fisico perfetto grazie a intensi allenamenti. Lo vediamo poi a teatro con Quegli strani vicini di casa, dove recita al fianco della collega Laura Lattuada.

Kaspar Capparoni – Età, moglie e figli

Kaspar Capparoni nasce l’1 agosto del ’64 a Roma e debutta in teatro a soli 18 anni, grazie al regista Giuseppe Patroni Griffi. Nell’84 viene scelto per Phenomena di Dario Argento, mentre l’anno successivo lo troviamo in Colpi di Luce di Enzo Castellari. Il suo debutto in tv avviene invece nel ’95 grazie al film Addio e ritorno, mentre nel Duemila lo troviamo in un unico episodio di Tequila & Bonetti, oltre che ne La casa delle beffe e nella soap Ricominciare. Nel 2001 recita in Piccolo mondo antico e Incantesimo 4, poi ne La caccia (2005) e per cinque anni in Rex. L’ultimo lavoro destinato al piccolo schermo risale al 2015, quando recita in Solo per amore e nel sequel Solo per amore – Destini incrociati.

Kaspar capparoni si è sposato due volte. Il primo matrimonio risale agli anni Novanta con la modella Ashraf Ganouchi, con cui ha avuto i figli Sheherazade (1993) e Joseph (2000). Tre anni dopo però viene arrestato (e poi assolto) per maltrattamenti e sequestro di persona, mentre il suo matrimonio vacilla. Poi si innamora di Veronica Maccarone, l’ex schedina di Quelli che il calcio e che diventerà sua moglie nel 2010. La coppia darà alla luce due figli: Alessandro (2008) e Daniel (2013).