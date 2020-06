Luca Ward – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Luca Ward è ormai una leggenda dello spettacolo italiano: un super attore che con la sua voce ha dato vita a diversi personaggi del grande schermo. Di recente ha partecipato a Mastergame Play, ma lo ricordiamo ancora per il suo ruolo in una delle fiction più amate di tutti i tempi. In Elisa di Rivombrosa, non ha fatto altro che confermare le sue qualità nella recitazione.

Luca Ward del resto è un figlio d’arte, vistro che il padre Aleardo Ward era già attivo nella tv italiana degli anni Quaranta e anche il nonno Carlo era attore e doppiatore. L’eredità è passata poi anche nelle mani dei due fratelli Monica e Andrea.

Luca Ward – Età, moglie e figli

Luca Ward nasce il 31 luglio del ’60 a Roma e inizia a farsi conoscere come doppiatore grazie a Matrix, dove presta la voce a Keanu Reeves. Doppia anche Russel Crowe nel celebre film Il gladiatore e Hugh Grant nella saga cinematografica Il diario di Bridget Jones, ma anche molti altri ancora. Al tempo stesso l’attore lavora anche in teatro, cinema e tv. In quest’ultimo campo lo vediamo già da bambino all’interno di alcuni sceneggiati dell’emittente pubblica. Il debutto arriva nell’84 con Chewingum, seguito poi da CentoVetrina e altri lavori di primo piano.

La famiglia di Luca Ward non potrebbe che essere più che presente nel mondo dello spettacolo. Il padre Aleardo ha partecipato a Cime tempestose e altri film come I miserabili, Quinta colonna, Il conte di Montecristo e I fratelli Karamazov. Il nonno Carlo Romano, a sua volta figlio d’arte, ha recitato invece ne I vitelloni di Federico Fellini, La bisbetica domata, La cuccagna e molti altri film per cinema e tv. Ha anche diretto tre cortometraggi come regista. Anche il fratello Andrea è doppiatore: sua la voce di Reeves nel film I ragazzi del fiume, Parenti, amici e tanti guai. Per non parlare della sorella Monica, che ha prestato la voce a Lisa dei Simpson, o della figlia Guendalina, nata dal suo matrimonio con l’ex moglie Claudia Razzi. Nel 2007, l’attore è diventato padre di Lupo e due anni dopo di Luana: entrambi i figli sono della sua seconda moglie, Giada Desideri, sposata nel 2013.