Non dirlo al mio capo, quinta puntata – Anticipazioni 28 giugno

Non dirlo al mio capo torna con le repliche della quinta puntata il 28 giugno 2020, composta dall’episodio 7, Vestito o maschera?, e dall’episodio 8, Dire, fare, combaciare. Abbiamo lasciato Lisa (Vanessa Incontrada) alle prese con problemi per gli affari di cuore. Anche se lei pensa solo ad Enrico (Lino Guanciale), ha deciso di iniziare una relazione con Fabrizio (Andrea Bosca).

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci svelano che Lisa diventerà arrogante per via della vittoria in un caso. Anche se in realtà ha rubato i meriti di Marta (Giorgia Surina). Questo la porterà a subire una vendetta senza pari. Ancora problemi anche fra Mia (Ludovica Coscione) e Romeo (Saul Nanni). I due ragazzi non fanno altro che farsi delle ripicche continue.

Non dirlo al mio capo quinta puntata – Anticipazioni

Nell’episodio 7, Enrico decide di regalare a Lisa un tailleur per il successo nel caso di Elda. La donna arriva persino a proporgli di lasciarle in carico il caso di Roberta, una madre single accusata di aver abusato del figlio. Intanto, Mia cerca di avvicinarsi di nuovo a Romeo, ma Greta approfitta del suo buon cuore per farle fare una brutta figura. Fabrizio invece decide di andare a trovare Lisa al lavoro e la bacia davanti ad Enrico, che di contro cerca di mascherare la propria gelosia. L’avvocato poi chiederà al padre spiegazioni riguardo al biglietto lasciato sul figlio illegittimo.

Nell’episodio 8, Enrico assume il caso di un cardinale, a cui fa credere di essere fidanzato con Lisa. Nel frattempo, Jacopo invita Claudia ad uscire e le confessa di essere innamorato. Mia invece conosce Giacomo e inizia a provare una forte simpatia per lui: Romeo non può che esserne geloso. Dopo aver scoperto che il padre ha acquistato una casa a Roma tempo prima, l’avvocato decide di andare fino in fondo e scopre che il figlio illegittimo di Giusto potrebbe essere un certo Lorenzo. Quest’ultimo tuttavia non conosce la verità sul padre. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci svelano che Enrico continuerà a frequentare Lorenzo e sua madre, ma adottando un nome diverso.