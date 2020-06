Oroscopo Branko – settimana dal 22 al 28 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo puntuali, come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di giugno: quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali, invece, faranno i conti con le insidie create dalle stelle? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

La settimana partirà in modo piuttosto faticoso: lunedì dovresti provare a dormire di più per recuperare energia, mentre martedì potresti accusare qualche disturbo di stomaco. Bel recupero in amore per mercoledì.

Toro

Come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana comincia in maniera passionale: lunedì potrebbe nascere un nuovo amore. Mercoledì, invece, dovrai fare molta attenzione nel gestire il rapporto con i figli. L’astrologo ti raccomanda meno orgoglio giovedì, se dovrai affrontare una questione delicata.

Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko, la settimana comincerà con una Luna che toccherà la tua vita pratica. Martedì saranno favoriti gli scambi e il commercio; occhio all’ansia, soprattutto venerdì prossimo!

Cancro

La tua settimana comincerà con la Luna nel segno: avrai molta più emotività! Martedì sarai assorbito dal trattative importanti, mentre mercoledì qualcuno avrà a che fare con una compravendita. Preparati a ricevere degli incassi extra giovedì prossimo.

Leone

Le stelle ti incoraggiano a fermarti un po’ e ritagliarti dello spazio, lunedì, per fare una riflessione: ti sarà utile per capire cosa fare. Martedì avrai finalmente maggior chiarezza sugli obiettivi che hai intenzione di realizzare in futuro. Ti aspetta un sabato lavorativo, dedicato a trattative.

Vergine

Secondo l’oroscopo di Branko lunedì dovresti impegnarti ad ampliare la tua rete di conoscenze, mentre martedì sarà il caso di buttarsi in un progetto nuovo e tentare la fortuna. Sfrutta il weekend per riposare di più!

Bilancia

La settimana comincia per te in maniera faticosa: lunedì potresti dover fare i conti con un disturbo allo stomaco o al fegato, mentre martedì con una fastidiosa insonnia. Ottima la vita sociale giovedì!

Scorpione

Come preannuncia l’oroscopo di Branko, la settimana comincerà all’insegna delle emozioni intense. Lunedì ti aspetta una Luna immensa che influenzerà la sfera sentimentale. La settimana proseguirà all’insegna dell’amore, martedì, e della passione più sfacciata mercoledì.

Sagittario

Lunedì ti aspettano questioni legate a dei soldi in comune, mentre secondo il famoso astrologo istriano, mercoledì salterà fuori l’idea di un viaggio all’estero. Occhi a non eccedere a tavola, sabato prossimo!

Capricorno

Martedì dovrai prestare soccorso a un famigliare, secondo le previsioni astrologiche di Branko, mentre mercoledì qualcuno dovrà valutare un prestito. Cerca di staccare la spina e concederti del relax venerdì prossimo.

Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà in modo proficuo: l’impegno profuso lunedì ti porterà i risultati meritati. Le stelle ti raccomandano di risparmiare, soprattutto mercoledì, mentre giovedì potrebbe presentarsi alla tua porta un ex.

Pesci

Lunedì comincerai la settimana con nuova forza, e martedì si aggiungerà anche un pizzico di sensualità. Ottima la giornata di mercoledì per portare avanti il tuo lavoro con successo: sono in arrivo delle belle soddisfazioni!