Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 22 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 22 giugno 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: come partirà per i primi 4 segni zodiacali? Giornata faticosa per l‘Ariete, il Toro invece ha voglia di cambiamenti. Belle soddisfazioni in arrivo per i Gemelli, mentre il Cancro recupera una grande forza emotiva. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata faticosa e forse lo è stata anche domenica. Mercurio sarà in aspetto contrario si unirà a Giove e ti darà dei problemi di carattere burocratico, legale, contrattuale o economico. Per questo motivo potresti sentirti piuttosto nervoso. Cerca di essere prudente, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Toro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna toccherà l’area dei viaggi: emergerà forte, dentro te, la voglia di cambiamenti, forse legati alla casa o all’ufficio. Ricordati che entro novembre dovrai fare delle scelte decisive riguardo la famiglia, l’amore e il posto in cui vivere. Chi ha una relazione non ufficializzata, nei prossimi mesi sentirà il bisogno di fare un passo in più.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Gemelli

In questo momento tu rientri nella cerchia dei segni più favoriti dalle stelle, nonostante le difficoltà del periodo attuale. Il tuo quadro astrologico è davvero molto promettente: la strada che prenderai effettivamente nei prossimi mesi dipenderà, però, da te! Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, ci saranno delle belle soddisfazioni entro il mese di luglio.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Cancro

Domani, secondo il popolare astrologo di Rai2, avrai la Luna nel segno: belle emozioni in vista! Il novilunio delle prossime ore ti darà una grande forza emotiva. Per te è molto importante il contatto diretto con le emozioni; puoi essere la persona più risoluta al mondo ma di fronte a eventi speciali finirai a commuoverti sempre, e questo è il tuo bello!