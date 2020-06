Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 22 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 22 giugno 2020. Cosa succederà la prossima settimana ai 4 segni centrali dello zodiaco? Il Leone è furioso, mentre c’è ancora molta forza per la Vergine. Nervosismo alle stelle per la Bilancia, lo Scorpione invece recupera energia. Di seguito, le previsioni astrologiche per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Leone

Tu sei l’orgoglio fatto a persona e negli ultimi giorni sei stato punto sul vivo da qualcuno che vuole sabotarti a ogni costo. Ecco perché, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, domani ti sentirai ancora piuttosto arrabbiato. Dovresti, però, provare a mollare un po’ e concederti del relax.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Vergine

Come più volte ripetuto da Paolo Fox, tu sei uno dei sogni più forti del 2020. Hai la capacità di reagire con decisione e prontezza agli eventi, anche quelli più duri come la crisi appena vissuta. E la tua forza si concentra, soprattutto, sulle questioni quotidiane, di carattere pratico e di lavoro. Non sono pochi i nati in Vergine che hanno già ottenuto un nuovo incarico nei giorni scorsi. L’amore andrà molto meglio in agosto.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto nervoso. Maggio, giugno e luglio sono dei mesi poco fortunati, specialmente dal punto di vista lavorativo. Ti senti insoddisfatto, il lavoro non funziona e avresti una gran voglia di rivoluzionare la tua vita intera, partendo proprio dalla professione e dai contatti con gli altri. In amore va un po’ meglio o, per lo meno, sei più motivato a farlo funzionare.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 giugno 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto energico: merito della Luna e di Mercurio in aspetto favorevole. Negli ultimi tempi è probabile che tu abbia interrotto una collaborazione o ricevuto un rifiuto, ma le stelle ti incoraggiano a tornare in carreggiata entro la fine dell’anno. Certe volte è importante tralasciare l’aspetto materiale della vita e occuparsi, soprattutto, di quello evolutivo. Se sono sparite alcune opportunità, vuol dire che è arrivata l’ora di percorrere nuove strade. Sta a te scoprirle nei prossimi mesi!