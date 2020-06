Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 22 al 28 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Si rinnova, come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2020. Cosa succederà di nuovo la prossima settimana ai segni zodiacali, secondo il famoso astrologo dei I Fatti Vostri? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà in maniera faticosa. Il lavoro ti richiede ancora pazienza, soprattutto se ci sono dei contrattempi da affrontare. In amore c’è ancora da chiarire qualche incomprensione con il partner, ma le cose stanno, piano piano, migliorando.

Toro

Il lavoro procede bene, ma dovrai fare particolare attenzione alla giornata di mercoledì. In amore occorre prudenza: non dovresti riversare le tue preoccupazioni economiche o i problemi pratici nel rapporto di coppia, altrimenti rischierai di sciupare l’armonia conquistata.

Gemelli

Saturno potrebbe provocare qualche problema in amore: dovrai muoverti in punta di piedi, se vorrai recuperare l’intesa della coppia. Il lavoro andrà meglio: la prossima settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti ricevere dei bei riconoscimenti, se saprai impegnarti sodo!

Cancro

L’amore può tornare protagonista nella tua vita, se solo lo vorrai. Non lasciarti sopraffare dai problemi esterni, questo raccomanda l’astrologo romano per la prossima settimana. È probabile che qualcuno sarà preso da questioni legate alla casa e alle spese. Sul fronte lavorativo dovresti ascoltare di più il tuo intuito.

Leone

L’amore andrà alla perfezione nei prossimi giorni. L’unico suggerimento che ti rivolge l’oroscopo di Paolo Fox è quello di tenere ben divisi il lavoro dal rapporto di coppia. Evita qualsiasi discussione legata ai soldi e alle questioni pratiche. Il lavoro ti procura ancora della tensione: stringi i denti e frena la rabbia!

Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà promettente per il lavoro. L’unica causa di problemi potrebbe essere questa profonda agitazione che non ti concede tregua. Senti il bisogno di avere più tempo per te stesso, forse hai necessità di riflettere un po’. Occhio alle discussioni!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti rinviare gli incontri a un momento più tranquillo. Nei prossimi giorni, infatti, sarai piuttosto nervoso. Il lavoro continua a procurare dei ritardi, dei rallentamenti. Anche l’amore non fila liscio: sei parecchio teso e poco convinto delle scelte da fare.

Scorpione

La settimana comincerà molto bene, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Torna in auge anche l’amore: ci sono ottime possibilità di vivere delle belle emozioni, anche se non avrai molta voglia di iniziare un rapporto serio. Le coppie che hanno vissuto alcuni contrasti potranno chiarire durante le prossime giornate.

Sagittario

La settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non sarà delle migliori. Hai ancora degli alti e bassi: il lavoro ci sono stati alcuni ritardi oppure un accordo non è filato liscio. In amore ci sarà la tentazione di volersi chiudere a riccio, dopo un’esperienza negativa che ha lasciato il segno.

Capricorno

Dovrai usare la massima cautela, soprattutto in amore. La settimana potrebbe, infatti, portare continui litigi e discussioni con il partner: dovrai mantenere molta diplomazia se non vorrai trasformare la casa in un campo di battaglia. Anche il lavoro sarà fonte di qualche nervosismo.

Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la tua settimana promette molto bene, soprattutto in amore! Dovrai stare attento solamente alla giornata di mercoledì, perché del nervosismo potrebbe innescare qualche battibecco. Sul lavoro c’è un desiderio crescente di cambiamento.

Pesci

Sei alle porte di una settimana positiva. L’amore sarà particolarmente favorito, sia se hai intenzione di chiudere un rapporto, sia se hai appena cominciato una storia. Le coppie che hanno avuto qualche conflitto in passato, nei prossimi giorni potranno chiarire e recuperare. Il lavoro ti richiede un po’ di impegno in più, per superare quei problemi che ti trascini da tempo.