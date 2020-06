Ricetta hot dog: ingredienti, preparazione e consigli

L’hot dog è lo street food americano per eccellenza, non è altro che un morbido panino che racchiude un wurstel condito spesso con ketchup, maionese o senape a seconda dei gusti.

E’ una ricetta che ormai si prepara in tutto il mondo, non solo in America, e l’Italia non fa eccezione. Anche nel nostro Paese ormai è diventato un pasto che si trova nei chioschetti, ma anche nei pub di tutto il Paese.

Preparare gli hot dog in casa è molto semplice, potete prepararli per una cena gustosa e sfiziosa, faranno felici sia adulti che bambini.

Hot dog – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 5 persone.

Latte intero a temperatura ambiente 150 g

Farina 00 250 g

Zucchero 15 g

Sale fino 4 g

Burro ammorbidito 10 g

Lievito di birra secco 3 g

Acqua a temperatura ambiente 50 g

Per il ripieno:

Wurstel da hot dog 5

Salsa ketchup 50 g

Maionese 50 g

Hot dog – Preparazione

Per preparare gli hot dot iniziate dalla preparazione del pane. Nella ciotola della planetaria versate la farina setacciata, il lievito di birra secco e l’acqua a temperatura ambiente a filo.

Impastate qualche minuto gli ingredienti con il gancio. Aggiungete quindi nella ciotola della planetaria anche lo zucchero e continuate ad impastare per consentire agli ingredienti di amalgamarsi.

Aggiungete ora poco alla volta il latte a temperatura ambiente e quando si sarà assorbito versate il sale. Continuate ad impastare con il gancio fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico; l’impasto dovrà incordarsi, ovvero attorcigliarsi al gancio e staccarsi facilmente dalle pareti della planetaria.

Infine aggiungete il burro a pezzetti, poco alla volta aspettando che si sia assorbito un pezzetto prima di procedere con l’altro e continuate ad impastare per amalgamare anch’esso agli altri ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo.

Rovesciato l’impasto su un piano di lavoro leggermente imburrato e date una forma sferica.

Ponete in una ciotola capiente e lasciate lievitare coperto con pellicola in forno spento con luce accesa per 2-3 ore, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Una volta che l’impasto sarà lievitato, trasferitelo sulla planetaria e dividetelo in 5 parti uguali.

Dopodiché prendete un pezzo e lavoratelo brevemente per dare una forma allungata.

Ripetete l’operazione per tutti e cinque i pezzetti. Quindi disponeteli su una teglia foderata di carta forno ad almeno 5 cm di distanza l’uno dall’altro. Spennellate ora leggermente i vostri panetti con del latte.

Lasciate lievitare per circa 40 minuti a temperatura ambiente e successivamente cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti oppure in forno ventilato a 160°C per 10-15 minuti fino a che non otterranno una colorazione dorata, ricordandovi di tanto in tanto di girarli nel forno per consentire una cottura uniforme.

Quando saranno cotti estraeteli dal forno, fateli raffreddare completamente, quindi tagliateli a metà sul lato lungo in modo da formare una sorta di tasca. Nel frattempo procedete con la preparazione dei wurstel. Prendete una griglia e cuocete i wurstel per 10 minuti a fuoco vivace, girandoli di tanto in tanto in modo che si cuociano in modo uniforme.

Spalmate quindi la maionese all’interno della tasca. Inserite quindi nella tasca del pane un wurstel cotto e come ultimo tocco cospargete con abbondante ketchup.

Hot dog – Consigli utili

L’hot dog finito e farcito deve essere consumato al momento, mentre il pane che avete preparato si conserva coperto da pellicola alimentare trasparente in frigorifero per massimo 3 giorni.

I panini si possono congelare ancora crudi e mantenere in congelatore per massimo un mese.

Se non avete tempo per preparare i panini in casa in commercio esistono i panini per hot dog, certo non saranno buoni come quelli fatti in casa, ma è un’alternativa veloce.

Potete farcire i vostri hot dog con tutto ciò che vi piace.