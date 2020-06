Ricetta limoncello: ingredienti, preparazione e consigli

Il limoncello è un liquore che si realizza con la scorza di limoni, tipico della regione Campania, tradizionalmente lo si prepara con i limoni della Costiera amalfitana.

Non è difficile preparare un ottimo limoncello fatto in casa, ciò che però è importante è la meticolosità, se si seguono alla lettera le indicazioni per la sua preparazione, in poco più di un paio di mesi questo profumatissimo liquore giallo dall’aroma deciso, potrà essere gustato, il più delle volte come digestivo, ma anche sui dolci o nelle macedonie.

Limoncello – Ingredienti

Limoni grandi, biologici non trattati 5

Alcol puro a 95° 500 ml

Zucchero 600 g

Acqua 750 ml

Limoncello – Preparazione

Per realizzare il limoncello lavate i limoni sotto il getto dell’acqua corrente, sfregate la buccia con una spugnetta nuova per eliminare eventuali impurità, quindi asciugate i limoni con un canovaccio. Sbucciate i limoni con un pelapatate, dovrete prelevare solo la scorza gialla e non la parte bianca che risulterebbe amara.

Prendete un recipiente di vetro con chiusura ermetica, versate all’interno l’alcol e le scorze dei limoni, richiudete il barattolo e lasciate macerare le scorze nell’alcol per 30 giorni in un luogo buio e lontano da fonti di calore.

Trascorsi i 30 giorni recuperate le scorze e preparate lo sciroppo: in un tegame versate l’acqua e lo zucchero, portate al bollore lo sciroppo e, una volta raggiunto il bollore, spegnete il fuoco, versate lo sciroppo in una brocca e lasciate raffreddare completamente.

Ora aggiungete lo sciroppo nel contenitore con le scorze di limone. Agitate il barattolo per mescolare lo sciroppo, quindi lasciatelo ancora riposare per 40 giorni, sempre al buio lontano da fonti di calore.

Trascorso il tempo di riposo riprendete il barattolo con il liquore, agitatelo e poi filtratelo attraverso un colino e raccogliete il liquore all’interno di una bottiglia. Il vostro limoncello fatto in casa è pronto per essere degustato.

Limoncello – Consigli utili

Il limoncello si conserva a lungo in un luogo fresco e asciutto, in frigorifero, oppure anche in freezer, la presenza di alcol e zucchero gli impediranno di congelare.

Per rendere più particolare il gusto del limoncello potete aggiungere anche le scorze di altri agrumi.