Vittoria Puccini è Elisa Scalzi – Chi è – Elisa di Rivombrosa

Vittoria Puccini è Elisa Scalzi nella fiction Elisa di Rivombrosa: si tratta della protagonista, nata in una famiglia povera e che si ritroverà a lavorare per i Conti Ristori. Per sua fortuna verrà presa sotto l’ala protettiva dalla Contessa Agnese, ma alla sua morte la situazione peggiorerà sempre di più.

Elisa conoscerà infatti l’amore grazie all’incontro con il Conte Fabrizio (Alessandro Preziosi), ma dovrà fare i conti con congiure, drammi e ostacoli senza fine. I due infatti daranno scandalo durante un ballo con i nobili, unendosi in una danza che diventerà in qualche modo la loro rovina.

Vittoria Puccini è Elisa Scalzi – La scheda

Vittoria Puccini è Elisa Scalzi, una giovane che vive in Piemonte nel 1769. Una ragazza intraprendente che per amore della Contessa Agnese deciderà di scrivere di sua volontà al figlio della nobile, perchè faccia ritorno a casa. L’equivoco però è dietro l’angolo: durante il loro primo incontro, il Conte crederà di avere di fronte una nobile e inviterà Elisa a un ballo. Una volta scoperta la verità, non esiterà ad aggredirla. In seguito però il Conte rischierà la vita ed Elisa farà di tutto per salvarlo: non appena aperti gli occhi, Ristori latravolgerà con la sua passione.

Elisa scoprirà in seguito che il Conte Ristori ha un figlio illegittimo e rivelerà all’innamorato di essere in dolce attesa. Dopo aver destato un nuovo scandalo, il Conte chiederà la mano di Elisa ma la sorella cercherà di impedire le loro nozze. Purtroppo la protagonista perderà il bambino a causa di alcuni ladri, che durante una colluttazione la faranno cadere dalle scale. I guai non sono finiti: Fabrizio finirà nel mirino delle autorità e verrà condannato a morte. A quel punto Elisa dovrà adottare uno stratagemma per poter far visita all’amato e assicurarsi che non venga decapitato.