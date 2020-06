Calciomercato Atalanta – UFFICIALE il riscatto di Pasalic

Dopo due anni di prestito l’Atalanta annuncia il riscatto dal Chelsea di Mario Pasalic.

Il club bergamasco, come già dichiarato in precedenza, ha esercitato il diritto di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni.

Il centrocampista croato continuerà la sua avventura calcistica nel club neroazzurro così come da comunicato del club: “Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Pasalic dal Chelsea.”

“Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso. Il centrocampista croato ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, impreziosite da 15 gol e 13 assist”

Pertanto dopo la convincente vittoria in casa per 4-1 con il Sassuolo, arriva subito un’ottima notizia per i tifosi nerazzurri di casa bergamasca:

Mario Pasalic, classe ’95, sarà a disposizione di mister Gasperini anche per la stagione 2020/2021