Calciomercato Fiorentina – Petrachi al posto di Pradè. Per il centrocampo ecco Barco

Calciomercato Fiorentina – Nelle ultime ore in casa viola si è pensato a un cambio di ds. L’attuale direttore sportivo Pradè, potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. Molti i nomi per sostituirlo, ma al momento il più vicino sembra essere quello di Petrachi.

Per quanto riguarda il centrocampo la Fiorentina ha ripreso i contatti con l’Atlanta United, e le due parti sembrano essere più vicine, per l’acquisto di Borca.

Calciomercato Fiorentina – Petrachi subito a Firenze

Nella scorsa settimana si è parlato molto del litigio di Petrachi con i vertici della sua ex squadra, la Roma. Sabato il presidente Pallotta decise, in seguito all’ennesimo diverbio con il ds, di sospendere momentaneamente Petrachi. In attesa di una nuova società, che potrebbe acquistare la Roma, Petrachi ha deciso di non presentare le dimissioni, ma da qualche ora c’è una nuova squadra che vorrebbe mettere sotto contratto il ds.

La Fiorentina potrebbe trovarsi senza un direttore sportivo, poiché Pradè, che attualmente ricopre quel ruolo all’interno del club, starebbe decidendo di prendersi una pausa. Visto che Petrachi è momentaneamente sospeso, e può trasferirsi in altri club, i viola avrebbero individuato in lui il successore di Pradè, la destinazione sarebbe gradita anche dallo stesso ds, visto che in questo momento è fermo.

Nonostante questo imminente cambio di persona, la Fiorentina sta portando avanti trattative eccellenti come quella per Thiago Silva, e per la cessione di Milenkovic. Ma nelle ultime ore sono ripresi i contatti con l’Atlanta United per l’acquisto del centrocampista Borca.

Calciomercato Fiorentina – Ecco Esequiel Borca

Esequiel Borca è un centrocampista argentino, classe ’99 in forza all’Atlanta United, il ragazzo può giocare da trequartista o da ala sinistra, la sua forza è nel cambio di passo e nel dribbling, ed ha un bel tiro a giro. È cresciuto nelle giovanili dell’Independiente ma dal gennaio del 2018 gioca nella MLS.

Il suo passaggio alla Fiorentina si fa sempre più concreto, nonostante la concorrenza forte sul giocatore, i viola dopo aver ripreso i contatti con la società americana, hanno rilanciato la precedente offerta, e quasi convinto l’Atlanta a lasciar partire Borca verso l’Italia.

Anche al centrocampista piace molto la destinazione, il giocatore andrebbe ad arricchire il reparto con la sua notevole tecnica, e nel caso arrivasse anche Tonali, con Castrovilli già presente in rosa, il centrocampo della Fiorentina diventerebbe uno dei più giovani del campionato. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine e se la viola riuscirà a respingere anche le sirene di mercato che vorrebbero Gaetano Castrovilli alla Juventus.