Calciomercato Roma – Tutte le trattative in uscita. Dzeko potrebbe andare all’Inter

Calciomercato Roma – La Roma sta cercando di fare cassa, vendendo qualche suo giocatore. In assenza di un vero ds dopo la sospensione di Petrachi, e dopo il primo acquisto Pedro, manca solo la firma ufficiale sul contratto, la società sta curando il mercato in uscita.

La Roma ritiene incedibili sia Niccolò Zaniolo che Lorenzo Pellegrini, e quindi i nomi in uscita sono quelli di Florenzi, Spinazzola, Schick, Under, Kluivert e Dzeko. Al momento questi nomi potrebbero portare un piccolo tesoretto ai giallorossi.

Calciomercato Roma – Dzeko in direzione Milano

Le voci di mercato su Edin Dzeko, non si sono mai spente del tutto, dopo che lo scorso anno la Roma è riuscita a trattenerlo in rosa, quest’anno sembra quasi impossibile. Uno dei principali motivi per cui l’attaccante andrebbe via è il suo elevato ingaggio. L’Inter, quindi, su affaccia alla finestra giallorossa e monitora giorno dopo giorno la situazione, così da strappare, con un’anno di ritardo, l’attaccante numero 9 alla Roma.

I nerazzurri vorrebbero inserire qualche contropartita per cercare di abbassare il prezzo dei 15-20 milioni chiesti dalla Roma, ai giallorossi piacerebbe molto avere Sebastiano Esposito, giovane promessa del calcio italiano, che ha già esordito ed impressionato tutti in Serie A. La Roma vorrebbe ripetere un’operazione in stile Zaniolo, ma al momento l’Inter tentenna perché vorrebbe trattenere il giocatore a Milano e farlo crescere.

Calciomercato Roma – Schick cerca squadra

Non solo Dzeko, ci sono anche altri giocatori che al momento sono lontani da Roma, uno su tutti è Zappacosta, che non ha praticamente mai giocato per via degli infortuni, e dovrebbe tornare al Chelsea. In tre, invece, potrebbero finire alla Fiorentina, e sono: Florenzi, che è in prestito al Valencia, ma che a fine stagione dovrebbe tornare a Roma, che lo girerebbe nuovamente in prestito, poi ci sarebbe Spinazzola che è sempre piaciuto ai viola e che potrebbero acquistarlo in questa finestra di mercato, ed infine ci sarebbe Schick, che non verrà riscattato dal Lipsia e quindi è in cerca di una nuova squadra.

Ma le illustri cessioni sarebbero quelle di Justin Kluivert e Cengiz Under. Sono loro i possibili sacrificabili per rientrare dal debito finanziario. Al momento non ci sarebbero delle trattative interessanti da seguire per venderli, ma i giallorossi sono alla porta, e chi busserà per questi due talenti verrà certamente aperto con piacere.

Per trattenere in rosa giocatori importanti bisogna fare delle scelte e la Roma ha le idee ben chiare su chi lasciare in rosa e chi invece lasciar partire. Nell’aria giallorossa c’è tanto cambiamento vedremo alla fine chi resterà e chi andrà via.