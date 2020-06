Coronavirus, il premier Conte ringrazia i medici “Grandi professionisti, grazie a voi se siamo qui”

Nella sede della Protezione Civile il premier Giuseppe Conte quest’oggi ha voluto pubblicamente ringraziare i medici, infermieri e ogni rappresentante di qualsiasi staff medico per il grande lavoro svolto in questi ultimi mesi per affrontare l’emergenza coronavirus.

“No eroi ma grandi professionisti”

“Se oggi siamo qui a parlarci è perché ci siete stati anche voi, medici e infermieri: no eroi, ma grandi professionisti con un grande cuore, abbiamo capito che c’era una resilienza, una coraggio, una volontà di non lasciarsi sopraffare da un nemico invisibile. Non avremmo mai pensato di dover prendere le decisioni che abbiamo scelto di prendere, siamo stati costretti ad affrontare una difficilissima prova, se siamo qui è grazie a voi” ha dichiarato in merito Conte, che ha inoltre ricordato i morti a causa del Covid-19 “Non sono numeri, non dobbiamo dimenticarli, sono genitori, padri, madri, parenti, conoscenti”.

“La battaglia non è stata ancora vinta”

Ha proseguito il Ministro della Salute, Roberto Speranza che durante il discorso di ringraziamento alla pari del premier ha ricordato che la “battaglia” contro il contagio non è stata ancora vinta: “Guai a pensare che sia finita, c’è una partita ancora in campo e noi ne facciamo ancora parte. Bisogna ascoltare la memoria, la gente tende a dimenticare troppo facilmente, mentre noi dovremmo condividere e raccontare quanto avvenuto, che abbiamo affrontato un nemico molto difficile da sconfiggere.

Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, si è congratulato anch’esso all’intero ordine dei medici: “Avete dato una risposta incredibile, eccezionale, enorme, dimostrando che l’emergenza si supera con l’aiuto di tutti. 8000 medici e 9000 infermieri hanno risposto prontamente alla chiamata per far fronte all’epidemia” ricordando in maniera particolare i medici ed infermieri che durante il servizio hanno contratto il coronavirus: una rappresentanza di essi si è recata presso la sede della protezione civile dove sono stati ringraziati durante la cerimonia.