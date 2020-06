Diretta Gol Serie A – Calendario delle partite di oggi e dove vederle in tv e streaming – DAZN o Sky?

Diretta Gol Serie A – Dopo essersi concluse le quattro partite dei recuperi di Serie A inizia oggi la ventisettesima giornata del campionato e tutti gli obiettivi tornano ad essere inseguito. Ricomincia infatti l’incredibile lotta per lo Scudetto che mai come quest’anno sembra essere interessante: Juventus e Lazio distano solo 1 punto tra loro mentre l’Inter, con il recupero vinto sulla Sampdoria, si trova a 6 punti dal primo posto.

Ricomincia anche la corsa per l’Europa: l’Atalanta sta dimostrando di essere veramente capace di poter arrivare per due anni di fila in Champions League mentre per l’Europa League la corsa è molto agguerrita perchè Milan, Verona e Parma se ne daranno di tutti i colori per raggiungere l’ultimo posto disponibile.

Scendendo verso il basso della classifica sembra che ormai SPAL e Brescia abbiano un piede in Serie B mentre per l’ultima squadra che retrocederà si sfideranno fino all’ultimo Genoa, Sampdoria e Lecce. Le insidie, comunque, potrebbero esserci anche per Udinese e Torino che hanno solo 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto in classifica.

Ma andiamo a vedere il calendario delle partite di oggi. Alle ore 19:30 si inizia con due partite. Scendono in campo infatti Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia. La giornata si chiuderà invece alle ore 21:45 con il match Bologna-Juventus.

Serie A – DIRETTA STREAMING

Se vi state chiedendo dove vedere le partite di Serie A qui troverete tutte le risposte. Infatti a partire da quest’anno vi è sempre una grossa perplessità su dove vengono trasmessi i match. Per questa sera non ci sono dubbi comunque perchè tutte le partite saranno in diretta su Sky.

Per vedere le partite in diretta streaming avrete comunque la possibilità di farlo in due modi: sia tramite l’app di SkyGo attraverso la quale potrete anche sentire il match con il virtual audio oppure attraverso il servizio online NowTV che è l’on demand di Sky.

Nel caso in cui non siate abbonati a Sky o a NowTV potrete seguire il livematch direttamente su Giornal.it. Direttamente da qui sotto troverete, nel momento in cui inizieranno le partite i risultati in tempo reale.