DIRETTA STREAMING – Bologna – Juventus – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Bologna – Juventus – Sarà lo stadio Dall’Ara di Bologna il teatro di questa attesa sfida che vedrà i felsinei opporsi alla Juventus di Sarri, in crisi di gioco e dopo aver perso ai rigori la finale di Coppa Italia contro il Napoli, la settimana prima. Fischio d’inizio alle 21.30 del 22 giugno.

Riparte anche il Bologna dopo il periodo di pausa dovuto al Covid, che vuole invertire il trend delle ultime gare di febbraio, portando avanti un campionato più o meno in linea con le aspettative: il Bologna è attualmente al 10° posto in classifica con 34 punti.

Discorso diverso per la Juventus, che al ritorno in campo in campionato è capolista con 63 punti, ad uno solo dalla Lazio seconda. Sarri è stato criticato da buona parte della tifoseria bianconera, che spera in una svolta sia come gioco.

Bologna – Juventus – DIRETTA STREAMING

Bologna – Juventus andrà trasmessa in diretta streaming. Il match infatti si potrà vedere su Sky ma oltre che in televisione potrete utilizzare l’app di SkyGo ma anche l’app di NowTv, la webtv di Sky.

Su Giornal.it tuttavia trovate il livematch della gara, che potete seguire comodamente qui sotto: