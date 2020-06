DIRETTA STREAMING – Fiorentina – Brescia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Fiorentina – Brescia – Inizia la 27esima giornata di Serie A, e una delle prime due gare che metterà contro la Fiorentina di Giuseppe Iachini e il Brescia allenato da Diego Lopez.

L’inizio del match è previsto per le ore 19.30 del 22 giugno.

La viola vorrà riscattare un campionato sotto le aspettative, nonostante i migliori auspici con alcuni colpi ad effetto (come l’arrivo dell’esperto Ribery), mentre la partita rappresenta uno degli ultimissimi “treni” per la salvezza da parte del Brescia, desolatamente ultimo in graduatoria con 16 punti conquistati.

Fiorentina – Brescia DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire il match sul canale 253 di Sky, che ne detiene i diritti, tramite via satellite oppure con l’ausilio dell’app SkyGo oppure attraverso la piattaforma web NowTv.

Resta il fatto che, così come per tutte le partite di Serie A, su Giornal.it trovate sempre il livematch della gara.