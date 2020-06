DIRETTA STREAMING – Lecce – Milan – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Lecce – Milan – Il Lecce ospiterà il Milan in una delle due gare d’esordio della 27esima giornata, la prima per queste due squadre dopo lo stop dovuto al Covid-19, gara che si prospetta delicata per entrambe, seppur per motivi diversi.

La partita è in programma per le 19.30 del 22 giugno.

I padroni di casa infatti hanno ancora diverse chance di salvarsi nonostante la posizione che li vede terz’ultimi in graduatoria, ma sarà fondamentale perdere meno punti possibili da qui in avanti, mentre il Milan, dopo un pessimo avvio di stagione con Marco Giampaolo in panchina ha invertito seppur parzialmente il trend che resta non positivo dei rossoneri, che restano 9° in classifica.

Lecce Milan – DIRETTA STREAMING

Lecce-Milan andrà trasmessa in diretta streaming. Il match infatti si potrà vedere su Sky ma oltre che in televisione potrete utilizzare l’app di SkyGo ma anche l’app di NowTv, la webtv di Sky.

